Консервирус: Лондон и Брюссель притормозили Brexit из-за пандемии

Торговые переговоры ЕС и Великобритании после первого этапа Brexit еще не успели начаться, а их уже пришлось приостановить. Причина — эпидемия коронавируса . Как рассказали «Известиям» в Еврокомиссии, сейчас стороны ищут альтернативные каналы для диалога. Однако непонятно, насколько это спасет ситуацию — о положительном результате теста на COVID-19 сообщил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье . Проблема с консультациями заключается в том, что их надо завершить до конца 2020 года, как это прописано в британском законодательстве. В противном случае на повестке вновь окажется Brexit без сделки, который на этот раз действительно будет означать обвальный разрыв с Евросоюзом.

Выдерживая дистанцию

В начале марта 2020 года Евросоюз и Великобритания приступили ко второй стадии «развода»: 5 марта состоялся первый раунд торговых консультаций между главными переговорщиками с обеих сторон — Мишелем Барнье от Брюсселя и Дэвидом Фростом от Лондона . Срок этих переговоров — десять месяцев. Согласно британскому законодательству, к 1 января 2021 года королевство должно окончательно отделиться от Евросоюза, причем желательно с торговой сделкой.

Тем не менее на сегодняшний день это единственный состоявшийся раунд переговоров по торговой сделке — две недели спустя после запуска их пришлось приостановить.

— Мы подтверждаем, что никакие встречи с британскими представителями на этой неделе (с 16 по 22 марта. — «Известия») проходить не будут, — сообщили «Известиям» в Европейской комиссии. — Учитывая развитие ситуации вокруг COVID-19, переговорщики от ЕС и Соединенного Королевства сейчас изучают альтернативные пути для продолжения обсуждений.

Эту информацию «Известиям» подтвердили и в британском правительстве, подчеркнув: обе стороны полностью привержены переговорам, и Лондон намерен регулярно контактировать с Еврокомиссией на тему других форматов. Сейчас рассматриваются такие способы, как видеоконференции или конференц-коллы.

— Мы рассчитываем, как и планировали ранее, представить в ближайшее время проект соглашения о свободной торговле наравне с черновыми вариантами ряда других соглашений, — подытожили в британском кабмине.

При всех технических возможностях такой подход всё же вызывает вопросы . Как пояснила «Известиям» глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева, у него есть два недостатка: во-первых, в отсутствие личного контакта сторонам гораздо тяжелее продвигать свои позиции; во-вторых, общение по телефону или видеосвязи так или иначе нарушает конфиденциальность переговоров и потому может привести к возможной утечке их промежуточных результатов.

19 марта стороны обескуражила еще одна новость: COVID-19 затронул переговорщика от ЕС Мишеля Барнье. О том, что его тест на коронавирус дал положительный результат, он сообщил в своем Twitter, написав, что чувствует себя хорошо и что он и его команда будут придерживаться всех необходимых рекомендаций. Как в этих условиях будут проходить переговоры, пока непонятно.

И всё же их продолжение, похоже, неизбежно: премьер-министр Борис Джонсон намерен во что бы то ни стало завершить переговоры до 31 декабря 2020 года, как это и прописано в британском законе. Такие сжатые сроки предполагают, что по основным вопросам стороны должны договориться уже к 1 июля 2020 года, то есть через три с половиной месяца.

Планы Бориса

Первый раунд переговоров Евросоюз оценил положительно: Мишель Барнье назвал его полезным и конструктивным. По его словам, цель Брюсселя — «построить с Великобританией тесное партнерство в сфере экономики и безопасности, создать зону свободной торговли, покрывающую все товары и услуги без пошлин и квот». Для этого было запущено 11 направлений переговоров. Туда не входят разве что вопросы внешней политики и обороны — эти темы Лондон обсуждать отказался. Переговорщик от ЕС признал: достичь соглашения будет «сложно, но реально».

Тем не менее в то, что за несколько месяцев Лондон сможет выбить из Брюсселя максимально выгодные для себя торговые условия, похоже, не верит практически никто . Обычно такие переговоры длятся по несколько лет. И здесь показателен пример ЕС и Японии: их контакты по соглашению об экономическом партнерстве растянулись на пять лет, потребовав 18 раундов переговоров, и завершились в 2018 году, сам же документ о зоне свободной торговле вступил в силу 1 февраля 2019 года.

Поэтому прогнозировать результат с бывшим участником объединения сложно, впрочем как нельзя оценить и их промежуточные итоги.

— Этот процесс очень сложен, он должен быть уложен в короткий период времени. Поэтому на данном этапе, когда состоялся всего лишь один раунд переговоров, еще очень рано давать какие-либо оценки, — сказали «Известиям» в Евросовете.

Из 11 обозначенных направлений у Лондона и Брюсселя есть по меньшей мере четыре точки для разногласий. В первую очередь проблемы вызывает сам формат: ЕС рассчитывает на одно обширное соглашение, которое будет включать все возможные аспекты, а Британия предпочитает серию тематических соглашений. Во-вторых, королевство не хочет каких-либо юридически обязывающих норм в области конкуренции и регулирования бизнеса. В-третьих, Лондон отказывается от выполнения Европейской конвенции о правах человека и не намерен признавать решения Европейского суда по правам человека (это серьезно помешает полицейскому сотрудничеству между сторонами). Наконец, вопросы вызывает и тема рыбной ловли: Евросоюз хочет обозначить квоты по морским зонам и видам рыбы, а Британия настаивает на равном доступе к водам друг друга.

— 70% британского улова идет в Евросоюз, но британцы не хотят пускать в свои воды рыбаков из стран ЕС, — поясняет Елена Ананьева. — Этот вопрос очень чувствителен, потому что прибрежные избирательные округа — в основном Шотландия — грозят тем, что, если Британия пойдет на уступки в переговорах, у правящих консерваторов на следующих выборах будут проблемы.

По словам эксперта, Евросоюз не хочет давать Британии какие-либо преференции, поскольку у страны, не входящей в ЕС, без права голоса и взносов в бюджет, не может быть таких же хороших условий, как и у участников объединения. Для Брюсселя это вопрос принципиальный.

По оценке Елены Ананьевой, в переговорах о будущем отношений Борис Джонсон выбрал ту же тактику, что и по предыдущему договору о выходе — а именно шантаж тем, что никакого соглашения не будет . Однако Евросоюз ведет диалог довольно жестко — неясно, поддастся ли он этому шантажу. Именно поэтому Brexit без сделки до сих пор остается на повестке дня.

Сейчас отношения Лондона и Брюсселя строятся следующим образом: Британия, будучи неполноценным членом ЕС, продолжает платить взносы в его бюджет, при этом в союзе у нее нет ни представительства, ни права голоса. В целом ситуация находится в подвешенном состоянии — для британцев с «разводом» 31 января 2020 года фактически ничего не изменилось. Реальные перемены наступят 1 января 2021 года, и во многом они будут зависеть от наличия сделки или ее отсутствия.