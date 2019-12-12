Палата разобщин: с чем Британия подошла к досрочным выборам
На 12 декабря в Соединенном Королевстве запланированы досрочные парламентские выборы. От них зависит, покинет ли страна Евросоюз до 31 января 2020 года. Все опросы прочат победу правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, чья предвыборная кампания проходит под лозунгом «Пора положить Brexit конец» (It’s time to get Brexit done). Однако опрошенные «Известиями» британские политики и эксперты утверждают: всенародное голосование может оставить страну хоть и с обновленной, но «подвешенной» палатой общин, где у правящей партии не будет подавляющего большинства. А это значит, что борьба правительства с законодателями за сценарий «развода» с ЕС рискует пойти по кругу.
Референдум 1.5
Последние 12 месяцев показали: исполнительная и законодательная власти Британии в своем конфликте вокруг Brexit зашли в тупик. Единственным способом разрубить этот гордиев узел стали парламентские выборы — за минувшие четыре года уже третьи по счету. Борис Джонсон, который в июле 2019 года сменил на премьерском посту Терезу Мэй, упорно добивался этого от законодателей, которые не позволяли ему даже вывести на голосование свою сделку с ЕС.
В Британии действует мажоритарная система относительного большинства (в одномандатных избирательных округах побеждают кандидаты, которые получили больше голосов, чем любой из их соперников по отдельности). Партия, лидирующая на выборах, формирует правительство, а ее лидер занимает кресло премьер-министра.
В борьбе за места в британском парламенте участвуют шесть ключевых партий. Согласно данным аналитической компании YouGov, правящих консерваторов поддерживают 43% британцев (им прочат 339 из 650 мест в палате общин), оппозиционных лейбористов — 34% (231 место), либеральных демократов — 12% (15 мест). Еще три движения, которые в Британии относительно на слуху, — Партия Brexit, «Зелёные» и Шотландская национальная партия — набирают по 3%.
Вместе с тем эксперты сходятся в том, что, даже несмотря на данные опросов, сказать наверняка, каким будет исход голосования, нельзя. Как пояснила «Известиям» эксперт клуба «Валдай», колумнист газеты The Independent Мэри Дежевски, причин не доверять прогнозам две: во-первых, многие люди до сих пор не определились, за кого они будут голосовать; во-вторых, при мажоритарной системе не учитываются предпочтения избирателей по округам — а в некоторых из них консерваторы, вопреки общенациональным данным, идут не на первом месте.
До назначения даты выборов звучали заявления о том, что досрочное голосование станет своего рода повторным референдумом по Brexit, — политические движения в стране разделились на тех, кто отвергает, и тех, кто поддерживает членство в ЕС. К категории первых относятся консерваторы (выход на основании сделки Джонсона) и Партия Brexit («развод» без соглашения), в стане вторых выступают лейбористы (проведение второго референдума) и либеральные демократы (отмена Brexit вообще).
В политическом истеблишменте уверены: есть большой риск того, что новая палата общин окажется в столь же подвешенном состоянии, что и предыдущая. Однако это не будет означать, что усилия правительства по выводу страны из ЕС в течение последних трех лет автоматически обнулятся.
Борис Джонсон обращается с речью к палате общин
— Это будет не референдум 2.0, но референдум 1.5. Выбор будет скорее такой: если тори сохранят власть, то речь пойдет о выходе, если они утратят влияние — то о втором плебисците, — пояснил «Известиям» член палаты лордов от консерваторов Роберт Хэйуорд. — Вполне вероятно, что у нас и далее будет «подвешенный» парламент. Вряд ли он обнулит работу по Brexit предыдущих лет — кто бы ни выиграл эти выборы, ему придется начать работать с ЕС, исходя из того, что есть сейчас. Не думаю, что Евросоюз будет этому рад.
Сделка Бориса Джонсона с Брюсселем не идеальна, отмечает другой источник «Известий» в Вестминстере, пожелавший остаться анонимным.
— Однако большинство людей, с которыми мне довелось общаться, уверены: это соглашение — хорошая основа для выхода. Особенно учитывая, что долгосрочные договоренности с Брюсселем еще только предстоит разработать, — подытожил собеседник.
Не только Brexit
То, как ведется нынешняя кампания, — ситуация для Британии нетипичная, считает Мэри Дежевски.
— Во-первых, она больше напоминает президентскую кампанию — эти выборы уже не столько о политике, сколько о личностях партийных лидеров, — отметила эксперт. — Во-вторых, между тори и лейбористами сегодня существует большой идеологический разрыв: в то время как Борис Джонсон увел консерваторов значительно вправо, Джереми Корбин всегда был самым левым в Лейбористской партии.
По словам Роберта Хэйуорда, помимо подходов к Brexit, выбор британцев определят еще два фактора: личности партийных лидеров и то, как они намерены работать в традиционных сферах — здравоохранении, социальной помощи и образовании. Граждане Соединенного Королевства не доверяют своим политикам, подчеркивает лорд Хэйуорд, однако по популярности Борис Джонсон объективно опережает Джереми Корбина (по данным YouGov, 35% против 21%).
Действительно, еще одной темой, которую в своих манифестах затронули лидеры, стала Национальная служба здравоохранения (National Health Service — NHS), которой в Соединенном Королевстве очень гордятся и которую почитают за достояние страны. Ее запустили в 1948 году (тогда лейбористское правительство возглавлял Клемент Эттли) с тем, чтобы у всех граждан была возможность получать медицинскую помощь бесплатно. Она финансируется за счет общих налоговых поступлений.
В разгар кампании Джереми Корбин обнародовал доклад, согласно которому консервативное правительство, работая над новым торговым соглашением с США, намеревалось продать NHS частным американским компаниям.
— В Соединенном Королевстве NHS сродни религии, и этот факт делает любые дискуссии по теме здравоохранения крайне чувствительными, — поясняет собеседник «Известий» в Вестминстере. — Традиционно лейбористы считают NHS своей собственностью. Они обвиняют тори в попытках ее приватизировать.
Демонстрация против продажи NHS в Лондоне, 3 декабря 2019 года
Это правда, что часть услуг предоставляет негосударственный сектор, однако NHS до сих пор полностью финансируется государством. По словам источника, за последние 10 лет бюджет NHS резко вырос и клинические результаты значительно улучшились. На 2019–2020 годы общая сумма составила £139,3 млрд. В борьбе за симпатии избирателей лидеры партий в один голос объявили: вложения в NHS надо еще увеличить.
Повесть о «российском участии»
Не обошлось в эту предвыборную кампанию и без «участия России». Однако разговоры о нем ни к чему не привели — «виновными в сговоре с Москвой» на этот раз оказались все. Сначала правительство Джонсона отказалось публиковать доклад о якобы российском влиянии на референдум по Brexit и предыдущие выборы, который разработали в комитете парламента по разведке и безопасности (ISC). Это дало лейбористам повод говорить о том, что правительству Джонсона есть что скрывать.
Однако и самого Джереми Корбина вскоре заподозрили в связях с РФ. Газета The Daily Telegraph, ссылаясь на выводы Атлантического совета и американской аналитической компании Graphika, сообщила, что документы о «продаже» NHS США, которые лидер лейбористов представил широкой общественности, были опубликованы на портале Reddit пользователем, «писавшим на английском с особенностями, характерными для носителей русского языка». Джереми Корбин назвал всю ситуацию вздором.
Борис Джонсон и Джереми Корбин на предвыборных дебатах, 6 декабря 2019 года
— Политические партии уже запутались в российском вмешательстве. Лейбористы обвиняли Джонсона в том, что он не хочет обнародовать факты российского вмешательства, — сказала «Известиям» глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. — При этом Корбина ранее обвиняли в том, что он — агент Кремля, поскольку по многим вопросам, связанным с РФ, он занимал взвешенную позицию.
Говоря о перспективах завершения Brexit и двусторонних отношений с Москвой после выборов, эксперт отмечает: рассчитывать на их скорое потепление не стоит — это доказывает и тот факт, что правительство загодя разработало подход к санкциям в адрес РФ после выхода из ЕС (он означает введение Лондоном собственных ограничений). Ничего исключать нельзя, однако за последние годы недружественная риторика зашла настолько далеко, что восстанавливать отношения будет очень непросто, подытожила Елена Ананьева.