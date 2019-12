Палата разобщин: с чем Британия подошла к досрочным выборам

На 12 декабря в Соединенном Королевстве запланированы досрочные парламентские выборы. От них зависит, покинет ли страна Евросоюз до 31 января 2020 года . Все опросы прочат победу правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, чья предвыборная кампания проходит под лозунгом «Пора положить Brexit конец» (It’s time to get Brexit done). Однако опрошенные «Известиями» британские политики и эксперты утверждают: всенародное голосование может оставить страну хоть и с обновленной, но «подвешенной» палатой общин , где у правящей партии не будет подавляющего большинства. А это значит, что борьба правительства с законодателями за сценарий «развода» с ЕС рискует пойти по кругу.

Референдум 1.5

Последние 12 месяцев показали: исполнительная и законодательная власти Британии в своем конфликте вокруг Brexit зашли в тупик. Единственным способом разрубить этот гордиев узел стали парламентские выборы — за минувшие четыре года уже третьи по счету. Борис Джонсон, который в июле 2019 года сменил на премьерском посту Терезу Мэй, упорно добивался этого от законодателей, которые не позволяли ему даже вывести на голосование свою сделку с ЕС.

В Британии действует мажоритарная система относительного большинства (в одномандатных избирательных округах побеждают кандидаты, которые получили больше голосов, чем любой из их соперников по отдельности). Партия, лидирующая на выборах, формирует правительство, а ее лидер занимает кресло премьер-министра.

В борьбе за места в британском парламенте участвуют шесть ключевых партий. Согласно данным аналитической компании YouGov, правящих консерваторов поддерживают 43% британцев (им прочат 339 из 650 мест в палате общин), оппозиционных лейбористов — 34% (231 место), либеральных демократов — 12% (15 мест). Еще три движения, которые в Британии относительно на слуху, — Партия Brexit, «Зелёные» и Шотландская национальная партия — набирают по 3%.

М1 Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Mark Thomas

Вместе с тем эксперты сходятся в том, что, даже несмотря на данные опросов, сказать наверняка, каким будет исход голосования, нельзя. Как пояснила «Известиям» эксперт клуба «Валдай», колумнист газеты The Independent Мэри Дежевски, причин не доверять прогнозам две: во-первых, многие люди до сих пор не определились, за кого они будут голосовать; во-вторых, при мажоритарной системе не учитываются предпочтения избирателей по округам — а в некоторых из них консерваторы, вопреки общенациональным данным, идут не на первом месте.

До назначения даты выборов звучали заявления о том, что досрочное голосование станет своего рода повторным референдумом по Brexit, — политические движения в стране разделились на тех, кто отвергает, и тех, кто поддерживает членство в ЕС. К категории первых относятся консерваторы (выход на основании сделки Джонсона) и Партия Brexit («развод» без соглашения), в стане вторых выступают лейбористы (проведение второго референдума) и либеральные демократы (отмена Brexit вообще).

В политическом истеблишменте уверены: есть большой риск того, что новая палата общин окажется в столь же подвешенном состоянии, что и предыдущая. Однако это не будет означать, что усилия правительства по выводу страны из ЕС в течение последних трех лет автоматически обнулятся.

V2 Борис Джонсон обращается с речью к палате общин Фото: REUTERS/UK Parliament/Jessica Taylor

— Это будет не референдум 2.0, но референдум 1.5. Выбор будет скорее такой: если тори сохранят власть, то речь пойдет о выходе, если они утратят влияние — то о втором плебисците, — пояснил «Известиям» член палаты лордов от консерваторов Роберт Хэйуорд. — Вполне вероятно, что у нас и далее будет «подвешенный» парламент. Вряд ли он обнулит работу по Brexit предыдущих лет — кто бы ни выиграл эти выборы, ему придется начать работать с ЕС, исходя из того, что есть сейчас. Не думаю, что Евросоюз будет этому рад.

Сделка Бориса Джонсона с Брюсселем не идеальна, отмечает другой источник «Известий» в Вестминстере, пожелавший остаться анонимным.

— Однако большинство людей, с которыми мне довелось общаться, уверены: это соглашение — хорошая основа для выхода. Особенно учитывая, что долгосрочные договоренности с Брюсселем еще только предстоит разработать, — подытожил собеседник.

Не только Brexit

То, как ведется нынешняя кампания, — ситуация для Британии нетипичная, считает Мэри Дежевски.

— Во-первых, она больше напоминает президентскую кампанию — эти выборы уже не столько о политике, сколько о личностях партийных лидеров , — отметила эксперт. — Во-вторых, между тори и лейбористами сегодня существует большой идеологический разрыв: в то время как Борис Джонсон увел консерваторов значительно вправо, Джереми Корбин всегда был самым левым в Лейбористской партии.

По словам Роберта Хэйуорда, помимо подходов к Brexit, выбор британцев определят еще два фактора: личности партийных лидеров и то, как они намерены работать в традиционных сферах — здравоохранении, социальной помощи и образовании . Граждане Соединенного Королевства не доверяют своим политикам, подчеркивает лорд Хэйуорд, однако по популярности Борис Джонсон объективно опережает Джереми Корбина (по данным YouGov, 35% против 21%).

М3 Фото: REUTERS/Toby Melville

Действительно, еще одной темой, которую в своих манифестах затронули лидеры, стала Национальная служба здравоохранения (National Health Service — NHS), которой в Соединенном Королевстве очень гордятся и которую почитают за достояние страны. Ее запустили в 1948 году (тогда лейбористское правительство возглавлял Клемент Эттли) с тем, чтобы у всех граждан была возможность получать медицинскую помощь бесплатно. Она финансируется за счет общих налоговых поступлений.

В разгар кампании Джереми Корбин обнародовал доклад, согласно которому консервативное правительство, работая над новым торговым соглашением с США, намеревалось продать NHS частным американским компаниям.

— В Соединенном Королевстве NHS сродни религии, и этот факт делает любые дискуссии по теме здравоохранения крайне чувствительными, — поясняет собеседник «Известий» в Вестминстере. — Традиционно лейбористы считают NHS своей собственностью. Они обвиняют тори в попытках ее приватизировать.

V3 Демонстрация против продажи NHS в Лондоне, 3 декабря 2019 года Фото: Global Look Press/Sopa Images/David Cliff

Это правда, что часть услуг предоставляет негосударственный сектор, однако NHS до сих пор полностью финансируется государством. По словам источника, за последние 10 лет бюджет NHS резко вырос и клинические результаты значительно улучшились. На 2019–2020 годы общая сумма составила £139,3 млрд. В борьбе за симпатии избирателей лидеры партий в один голос объявили: вложения в NHS надо еще увеличить.

Повесть о «российском участии»

Не обошлось в эту предвыборную кампанию и без «участия России». Однако разговоры о нем ни к чему не привели — «виновными в сговоре с Москвой» на этот раз оказались все. Сначала правительство Джонсона отказалось публиковать доклад о якобы российском влиянии на референдум по Brexit и предыдущие выборы, который разработали в комитете парламента по разведке и безопасности (ISC). Это дало лейбористам повод говорить о том, что правительству Джонсона есть что скрывать.

Однако и самого Джереми Корбина вскоре заподозрили в связях с РФ. Газета The Daily Telegraph, ссылаясь на выводы Атлантического совета и американской аналитической компании Graphika, сообщила, что документы о «продаже» NHS США, которые лидер лейбористов представил широкой общественности, были опубликованы на портале Reddit пользователем, «писавшим на английском с особенностями, характерными для носителей русского языка». Джереми Корбин назвал всю ситуацию вздором.

V5 Борис Джонсон и Джереми Корбин на предвыборных дебатах, 6 декабря 2019 года Фото: REUTERS/BBC/Jeff Overs

— Политические партии уже запутались в российском вмешательстве. Лейбористы обвиняли Джонсона в том, что он не хочет обнародовать факты российского вмешательства, — сказала «Известиям» глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. — При этом Корбина ранее обвиняли в том, что он — агент Кремля, поскольку по многим вопросам, связанным с РФ, он занимал взвешенную позицию.