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Торг уместен: РФ готова к новому экономическому соглашению с Британией

Россия может в любой момент подключиться к переговорам с Соединенным Королевством
Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Panoramic
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Торг уместен: РФ готова к новому экономическому соглашению с Британией
2019-08-18 12:23:24">
2019-08-18 12:23:24
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Москва заинтересована в заключении торгового соглашения с Лондоном после выхода Британии из Евросоюза и готова подключиться к переговорам в любой момент. Об этом «Известиям» заявил торгпред РФ в Соединенном Королевстве Борис Абрамов. Он подчеркнул: договоренность была бы полезна обеим сторонам, даже несмотря на то что один из наиболее вероятных сценариев — Brexit без сделки — несет для российского экспорта определенные риски. Вместе с тем, по мнению экспертов, разрыв с общей политикой ЕС вовсе не означает, что Лондон в итоге откажется от ограничений в адрес Москвы.

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Готовность №1

Москва следит за развитием событий вокруг выхода Британии из Евросоюза и готова подключиться к переговорам о торговом соглашении с Соединенным Королевством, заявил Борис Абрамов. Пока же новое правительство страны, начавшее работу лишь в июле, занято согласованием условий Brexit, отметил он.

— По нашему мнению, заключение нового торгового соглашения было бы полезно обеим сторонам, — сказал «Известиям» торговый представитель РФ в Великобритании. — В то же время с уверенностью можно сказать, что вне зависимости от того, в каком формате произойдет Brexit, Россия и Британия продолжат торговать как минимум на условиях ВТО, как и торгуют сегодня.

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Собрание британского правительства

Собрание членов британского правительства во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном в штаб-квартире на Даунинг-стрит

Фото: REUTERS/Aaron Chown
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На данный момент между РФ и Евросоюзом торгового соглашения нет: переговоры о его подписании велись с 2008 года, но были приостановлены в 2014-м. Существует датированное 1992 годом двустороннее соглашение об экономическом сотрудничестве с Британией, однако, как пояснили в торгпредстве РФ, его подписание было связано с распадом СССР и оно является «типовым и скорее формальным». Таким образом, сейчас стороны, будучи членами ВТО, ведут торговлю на основании правил этой организации. Они сводятся к взаимному режиму наибольшего благоприятствования в торговле, транспарентности, регулированию с помощью тарифных методов, отказу от ограничений и разрешению споров через консультации.

Как подчеркнули в торгпредстве, если после Brexit между Британией и ЕС будут введены торговые пошлины, для российского экспорта ситуация сложится скорее позитивно: правила британского рынка для товаров из РФ и Евросоюза будут одинаковыми, и это повысит конкурентоспособность отечественных товаров. Однако есть у Brexit и другая сторона. При выходе без сделки вероятно дальнейшее ослабление фунта стерлинга, которое спровоцирует рост цен на импортные товары и, следовательно, снизит объем их закупок. Как отметили в российском представительстве, эта тенденция затронет главным образом товары неэнергетического сектора.

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Фото: Global Look Press/Alex Hinds
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Восстановление торгово-инвестиционного диалога после введения европейских санкций началось в 2016 году. По словам Бориса Абрамова, на сегодняшний день российско-британская торговля характеризуется положительной динамикой: в первом полугодии 2019-го двусторонний товарооборот составил $6,9 млрд, увеличившись на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Важную роль в этом играет увеличение российского экспорта (+13,8%).

Москва заинтересована в расширении торговли со всеми возможными партнерами. Я думаю, что Brexit облегчит торговлю России и Британии, поскольку последней не надо будет оглядываться на Брюссель, — сказал «Известиям» глава отдела экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан. — Одной из целей Лондона при выходе из Евросоюза было самостоятельное выстраивание торговых отношений с третьими странами, поскольку членство в союзе накладывало на него определенные ограничения: все договоры необходимо было согласовывать с Брюсселем.

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Наряду с выходом из ряда механизмов ЕС Brexit означает и разрыв с общей санкционной политикой, однако, по мнению эксперта, это вовсе не говорит о том, что Лондон откажется от ограничений в адрес Москвы. Вполне вероятно, что давление может усилиться, если Британия станет активнее сотрудничать с Соединенными Штатами, отметил Анатолий Бажан.

Трудности переговоров

Не секрет, что сегодня главный приоритет Лондона — решение проблемы Brexit и заключение наиболее выгодных торговых сделок со своими ближайшими союзниками, Соединенными Штатами и ЕС. Однако в обоих случаях ситуация складывается для Лондона не самым благоприятным образом.

Насколько расколот британский истеблишмент по сценариям Brexit, настолько же разнятся и точки зрения на будущие торговые отношения с Евросоюзом. Например, как заявил «Известиям» депутат палаты общин от Шотландской национальной партии (SNP) Ангус Макнил, лучшим вариантом было бы сохранение места Британии в едином рынке и Таможенном союзе.

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Alberto Pezzali
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Однако для действующего британского руководства такой вариант неприемлем. Как заявили «Известиям» в департаменте британского правительства по выходу страны из ЕС, «страна твердо намерена самостоятельно выстраивать свою торговую политику». В этой связи Лондон стремится подписать с Брюсселем «лучшее в своем роде соглашение о свободной торговле», подчеркнули в британском кабмине, не уточнив при этом конкретных пунктов возможного договора.

В Брюсселе настаивают на том, чтобы торговые отношения с Лондоном выстраивались на основании 26-страничной политической декларации, приложенной к трижды отвергнутой в Британии сделке Терезы Мэй. О том, чтобы заключить 27 двусторонних соглашений с членами Евросоюза, не может быть и речи, поскольку объединение проводит единообразную торговую политику и действует единым блоком.

— Борис Джонсон считает, что ничего страшного в выходе без сделки нет. По его мнению, торговые переговоры начнутся и завершатся очень быстро. Но обычно такие переговоры ведут годами, — сказала «Известиям» глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

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Штаб-квартира ЕС в Брюсселе

Штаб-квартира ЕС в Брюсселе

Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Alberto Pezzali
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Британский премьер, рассуждая о переговорах с ЕС, ссылается на статью 24 Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) и утверждает, что Британия сможет сохранять прежние торговые отношения с Евросоюзом, пока не будет достигнута новая договоренность. Однако, по мнению экспертов, такой подход безоснователен: статья 24 предполагает, что у сторон уже есть некое соглашение, которое можно пересмотреть, а Brexit без сделки означает, что никакой договоренности не будет, подчеркнула Елена Ананьева.

«Фантастические соглашения»

Соединенные Штаты, в свою очередь, в «разводе» без соглашения ничего страшного не видят. Как заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, если британцы решатся на этот сценарий, Вашингтон их в этом поддержит. После встречи 12 августа с Борисом Джонсоном он и вовсе заявил, что «США и Великобритания находятся на пути к беспрецедентному партнерству». Тогда же агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации сообщило, что временное торговое соглашение может вступить в силу уже 1 ноября, на следующий день после Brexit.

Президент США Дональд Трамп разделяет оптимизм своего помощника. Так, 15 августа он заявил, что Лондон и Вашингтон быстро продвигаются к «заключению фантастического и большого торгового соглашения», и таким образом задекларировал поддержку оказавшемуся в трудной ситуации Соединенному Королевству.

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Борис Джонсон и Дональд Трамп

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

При этом не факт, что Вашингтон сможет поддержать Лондон не только на словах. Даже если оговоренное «фантастическое соглашение» будет достигнуто, есть реальная угроза, что оно будет заблокировано конгрессом США. Как заявила спикер палаты представителей (нижняя палата конгресса), демократ и один из главных оппонентов Дональда Трампа Нэнси Пелоси, американские законодатели не ратифицируют договор, если Brexit будет подрывать Белфастское соглашение (или Соглашение Страстной пятницы), которое в 1998 году остановило конфликт в Северной Ирландии. Другими словами, если Борис Джонсон «разведется» с ЕС без сделки, то получить торговое соглашение со своим ближайшим союзником, которое стало бы для Британии подспорьем в свободном плавании, ему с высокой долей вероятности не удастся.

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