Кто кого перебрексит: ЕС не намерен перезапускать диалог с Лондоном
Брюссель не намерен начинать переговоры с Лондоном по новой сделке о выходе Британии из Европейского союза (ЕС). Об этом «Известиям» сообщил высокопоставленный источник в дипломатических кругах объединения. Он подчеркнул, что, хотя ЕС никогда не выберет Brexit без соглашения, он готов ко всем сценариям «развода» с Соединенным Королевством. Новое британское правительство такая позиция не устраивает, и оно ставит оппонента перед выбором: либо переговоры по новому соглашению, либо разрыв без сделки 31 октября. Опрошенные «Известиями» британские депутаты Европарламента (ЕП) к такой стратегии относятся скептически — по их мнению, отсутствие договоренностей с ЕС повлекут куда более катастрофические последствия именно для Лондона.
Битва ультиматумов
Брюссель не планирует менять подход к решению проблемы Brexit, даже если это будет стоить ему жесткого «развода» с Лондоном. Как заявили «Известиям» в Евросоюзе, он никогда не выскажется за такой сценарий, однако теперь готов к любому исходу. При этом в союзе не отказываются от контактов с британцами.
— ЕС готов обсуждать политическую декларацию в соответствии с рекомендациями 27 лидеров и анализировать предложения Соединенного Королевства, в случае если они будут соответствовать заключённому соглашению о выходе, — пояснил «Известиям» высокопоставленный источник в дипломатических кругах Евросоюза. — Однако позиция ЕС едина и неизменна.
Заседание Парламента ЕС
3 августа министр Британии по выходу из Евросоюза Стивен Баркли в своей статье для The Daily Mail призвал ЕС изменить подход к Brexit, позволив главному переговорщику Брюсселя Мишелю Барнье начать с Лондоном диалог по новому соглашению. «Мы покинем ЕС 31 октября, какими бы ни были обстоятельства. Мы бы предпочли выйти с новой сделкой, однако мы будем готовы уйти и без неё, сделав все необходимые приготовления», — заявил политик, подчеркнув, что правительство ищет решения в контексте грядущих переговоров с ЕС по соглашению о свободной торговле.
Подход британского премьера Бориса Джонсона, который сменил на этом посту Терезу Мэй в июле 2019 года, пользуется значительной поддержкой разве что в партии Brexit, которая набрала популярность за считаные месяцы и с рекордным отрывом прошла в ЕП. Представители других движений, оппозиционных правящим консерваторам, риторику нового правительства резко критикуют. Многие сторонники членства в ЕС, похоже, смирились с тем, что с приходом Бориса Джонсона Brexit стал неизбежен, и потому предлагают свои варианты «развода».
— Мы неоднократно подчеркивали, что лучшая сделка, которую можно было бы заключить, это то соглашение, которое мы имеем сейчас. Угроза Бориса Джонсона выйти из ЕС без договора предосудительна и должна быть немедленно снята с повестки дня, — сказала «Известиям» британский депутат ЕП от партии зеленых Кэтрин Роуэтт. — Очевидно, что сейчас мы находимся в политическом тупике, и я не думаю, что какое-либо соглашение получило бы поддержку подавляющего большинства членов палаты общин. Поэтому лучший способ решить эту проблему — провести соглашение через народное голосование.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с членами правительства, Даунинг Стрит, Лондон, Великобритания
В партии «Либеральные демократы», которые также настроены резко против выхода из ЕС, уверены, что наихудший вариант — это разрыв без сделки. Как пояснил «Известиям» член партии в ЕП Билл Ньютон Данн, Brexit необходимо перенести на более поздний срок — но не ради дополнительных переговоров, а для проведения либо референдума, либо досрочных выборов в парламент.
К слову, последний пункт для оппозиционных партий — вариант наиболее предпочтительный: проблему Brexit он, может, и не решит, однако почти наверняка опрокинет власть правящих консерваторов, не имеющих в палате общин абсолютного большинства. По словам старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН, эксперта клуба «Валдай» Дмитрия Офицерова-Бельского, перевес консерваторов в парламенте будет утрачен, стоит одному-двум депутатам-тори перейти на сторону либерал-демократов. Иными словами, победа Джонсона вовсе не означает, что ему удастся реализовать свои планы — тем более что до новой даты Brexit осталось менее трех месяцев, а в законодательном плане страна к этому совершенно не готова, подытожил в беседе с «Известиями» эксперт.
Необратимая сложность бытия
Причиной, по которой Евросоюз и британское руководство не могут договориться, стал согласованный Терезой Мэй пункт «бэкстоп» по границе между Республикой Ирландия (самостоятельное государство-член Евросоюза) и Северной Ирландией (административно-политическая часть Соединенного Королевства). Согласно Белфастскому соглашению 1998 года, которое 21 год назад установило мир в регионе, граница между странами должна быть прозрачной. Brexit же означает ее закрытие. Пункт «бэкстоп» предполагает, что в течение двух лет переходного периода после Brexit Соединенное Королевство продолжит участвовать в Таможенном союзе ЕС и тем самым временно решит пограничную проблему. Трудность заключается в том, что, если за два года альтернатив этому механизму не найдут, Британия фактически навсегда останется членом ЕС без права голоса. Правительство Джонсона «бэкстопом» недовольно и требует изъять его из соглашения, при этом пока не предложив никаких альтернатив.
Тереза Мэй
Как заявил «Известиям» член ЕП от «Либеральных демократов» Крис Дэвис, до сих пор непонятно, чего новое правительство хочет от союза. Единственный пункт — вопрос «бэкстоп», однако руководство страны так и не объяснило, как изъятие этого положения обеспечит беспрепятственную торговлю через границу и сохранит Соглашение Страстной Пятницы (то же Белфастское соглашение. — «Известия»), подытожил политик. Таким образом, на авансцену выходит «развод» без договора, которого не хотят ни Брюссель, ни большинство в британском истеблишменте, но вероятность которого возрастает с каждым днем.
— Обе стороны ждут, что другая моргнет первой. Ситуация становится всё более необратимой, — сказала «Известиям» глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. — Брюссель не может вскрывать соглашение, чтобы вынуть оттуда «бэкстоп», поскольку этот пункт — интегральная часть договора. Положение для всех сторон очень тяжелое, и теперь все готовятся к тому, что Британия выйдет из Евросоюза без сделки.
Эксперт обратила внимание на недавнее заявление ирландских лоббистов в конгрессе США, которые недвусмысленно дали понять, что, если граница с Ирландией будет восстановлена, торговое соглашение между Лондоном и Вашингтоном, которое так горят заключить президент Штатов Дональд Трамп и Борис Джонсон, не ратифицируют. Таким образом, трудности будут преследовать Британию и после Brexit, когда главной задачей правительства станет заключение двусторонних договоров, в том числе и с крайне раздраженным Евросоюзом.