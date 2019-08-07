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Кто кого перебрексит: ЕС не намерен перезапускать диалог с Лондоном

Британия и Евросоюз готовятся к «разводу» без соглашения
Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Alberto Pezzali
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Кто кого перебрексит: ЕС не намерен перезапускать диалог с Лондоном
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2019-08-06 13:48:45
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Брюссель не намерен начинать переговоры с Лондоном по новой сделке о выходе Британии из Европейского союза (ЕС). Об этом «Известиям» сообщил высокопоставленный источник в дипломатических кругах объединения. Он подчеркнул, что, хотя ЕС никогда не выберет Brexit без соглашения, он готов ко всем сценариям «развода» с Соединенным Королевством. Новое британское правительство такая позиция не устраивает, и оно ставит оппонента перед выбором: либо переговоры по новому соглашению, либо разрыв без сделки 31 октября. Опрошенные «Известиями» британские депутаты Европарламента (ЕП) к такой стратегии относятся скептически — по их мнению, отсутствие договоренностей с ЕС повлекут куда более катастрофические последствия именно для Лондона.

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Битва ультиматумов

Брюссель не планирует менять подход к решению проблемы Brexit, даже если это будет стоить ему жесткого «развода» с Лондоном. Как заявили «Известиям» в Евросоюзе, он никогда не выскажется за такой сценарий, однако теперь готов к любому исходу. При этом в союзе не отказываются от контактов с британцами.

ЕС готов обсуждать политическую декларацию в соответствии с рекомендациями 27 лидеров и анализировать предложения Соединенного Королевства, в случае если они будут соответствовать заключённому соглашению о выходе, — пояснил «Известиям» высокопоставленный источник в дипломатических кругах Евросоюза. — Однако позиция ЕС едина и неизменна.

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Заседание Парламента ЕС

Фото: Global Look Press/Christian Spicker
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3 августа министр Британии по выходу из Евросоюза Стивен Баркли в своей статье для The Daily Mail призвал ЕС изменить подход к Brexit, позволив главному переговорщику Брюсселя Мишелю Барнье начать с Лондоном диалог по новому соглашению. «Мы покинем ЕС 31 октября, какими бы ни были обстоятельства. Мы бы предпочли выйти с новой сделкой, однако мы будем готовы уйти и без неё, сделав все необходимые приготовления», — заявил политик, подчеркнув, что правительство ищет решения в контексте грядущих переговоров с ЕС по соглашению о свободной торговле.

Подход британского премьера Бориса Джонсона, который сменил на этом посту Терезу Мэй в июле 2019 года, пользуется значительной поддержкой разве что в партии Brexit, которая набрала популярность за считаные месяцы и с рекордным отрывом прошла в ЕП. Представители других движений, оппозиционных правящим консерваторам, риторику нового правительства резко критикуют. Многие сторонники членства в ЕС, похоже, смирились с тем, что с приходом Бориса Джонсона Brexit стал неизбежен, и потому предлагают свои варианты «развода».

— Мы неоднократно подчеркивали, что лучшая сделка, которую можно было бы заключить, это то соглашение, которое мы имеем сейчас. Угроза Бориса Джонсона выйти из ЕС без договора предосудительна и должна быть немедленно снята с повестки дня, — сказала «Известиям» британский депутат ЕП от партии зеленых Кэтрин Роуэтт. — Очевидно, что сейчас мы находимся в политическом тупике, и я не думаю, что какое-либо соглашение получило бы поддержку подавляющего большинства членов палаты общин. Поэтому лучший способ решить эту проблему — провести соглашение через народное голосование.

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Борис Джонсон на встрече с членами правительства

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с членами правительства, Даунинг Стрит, Лондон, Великобритания

Фото: REUTERS/Pool/Aaron Chown
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В партии «Либеральные демократы», которые также настроены резко против выхода из ЕС, уверены, что наихудший вариант — это разрыв без сделки. Как пояснил «Известиям» член партии в ЕП Билл Ньютон Данн, Brexit необходимо перенести на более поздний срок — но не ради дополнительных переговоров, а для проведения либо референдума, либо досрочных выборов в парламент.

К слову, последний пункт для оппозиционных партий — вариант наиболее предпочтительный: проблему Brexit он, может, и не решит, однако почти наверняка опрокинет власть правящих консерваторов, не имеющих в палате общин абсолютного большинства. По словам старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН, эксперта клуба «Валдай» Дмитрия Офицерова-Бельского, перевес консерваторов в парламенте будет утрачен, стоит одному-двум депутатам-тори перейти на сторону либерал-демократов. Иными словами, победа Джонсона вовсе не означает, что ему удастся реализовать свои планы — тем более что до новой даты Brexit осталось менее трех месяцев, а в законодательном плане страна к этому совершенно не готова, подытожил в беседе с «Известиями» эксперт.

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Необратимая сложность бытия

Причиной, по которой Евросоюз и британское руководство не могут договориться, стал согласованный Терезой Мэй пункт «бэкстоп» по границе между Республикой Ирландия (самостоятельное государство-член Евросоюза) и Северной Ирландией (административно-политическая часть Соединенного Королевства). Согласно Белфастскому соглашению 1998 года, которое 21 год назад установило мир в регионе, граница между странами должна быть прозрачной. Brexit же означает ее закрытие. Пункт «бэкстоп» предполагает, что в течение двух лет переходного периода после Brexit Соединенное Королевство продолжит участвовать в Таможенном союзе ЕС и тем самым временно решит пограничную проблему. Трудность заключается в том, что, если за два года альтернатив этому механизму не найдут, Британия фактически навсегда останется членом ЕС без права голоса. Правительство Джонсона «бэкстопом» недовольно и требует изъять его из соглашения, при этом пока не предложив никаких альтернатив.

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Тереза Мэй

Фото: ТАСС/PA Images/Dominic Lipinski
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Как заявил «Известиям» член ЕП от «Либеральных демократов» Крис Дэвис, до сих пор непонятно, чего новое правительство хочет от союза. Единственный пункт — вопрос «бэкстоп», однако руководство страны так и не объяснило, как изъятие этого положения обеспечит беспрепятственную торговлю через границу и сохранит Соглашение Страстной Пятницы (то же Белфастское соглашение. — «Известия»), подытожил политик. Таким образом, на авансцену выходит «развод» без договора, которого не хотят ни Брюссель, ни большинство в британском истеблишменте, но вероятность которого возрастает с каждым днем.

Обе стороны ждут, что другая моргнет первой. Ситуация становится всё более необратимой, — сказала «Известиям» глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. — Брюссель не может вскрывать соглашение, чтобы вынуть оттуда «бэкстоп», поскольку этот пункт — интегральная часть договора. Положение для всех сторон очень тяжелое, и теперь все готовятся к тому, что Британия выйдет из Евросоюза без сделки.

Эксперт обратила внимание на недавнее заявление ирландских лоббистов в конгрессе США, которые недвусмысленно дали понять, что, если граница с Ирландией будет восстановлена, торговое соглашение между Лондоном и Вашингтоном, которое так горят заключить президент Штатов Дональд Трамп и Борис Джонсон, не ратифицируют. Таким образом, трудности будут преследовать Британию и после Brexit, когда главной задачей правительства станет заключение двусторонних договоров, в том числе и с крайне раздраженным Евросоюзом.

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