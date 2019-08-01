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Власти Британии дополнительно выделили $2,6 млрд на подготовку Brexit

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Фото: TASS/PA Images/Kirsty O'Connor
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Власти Великобритании сообщили о выделении дополнительных $2,6 млрд на подготовку королевства к выходу из Евросоюза. Об этом сообщается в заявлении министерства финансов страны.

Глава британского минфина Саджид Джавид заявил, что необходимо активизировать планы по обеспечению готовности страны к выходу, так как осталось всего 92 дня. Министр отметил, что средства призваны обеспечить готовность правительства покинуть ЕС со сделкой или без нее.

Деньги будут распределены на две части: $1,34 млрд немедленно выделят жизненно важным отраслям экономики, еще $1,22 млрд будут выделены властям в регионах, в том числе Уэльсу, Шотландии и Северной Ирландии на поддержку оперативной готовности различных служб к работе в условиях выхода страны из Евросоюза.

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Большая часть суммы будет потрачена на обеспечение королевства необходимым объемом поставок и запасов медикаментов ($528 млн). Кроме того, $418 млн планируется потрать на обеспечение готовности пограничных и таможенных служб в связи с увеличением потока людей и товаров. Число пограничников будет увеличено на 500 человек.

Еще $168 млн потратят на ведение кампании по информированию населения и бизнеса о необходимых мерах по подготовке Brexit. Около $131 млн уйдет на нацпрограмму подготовки частных компаний к выходу из ЕС и на поддержку британских экспортеров.

28 июля стало известно, что правительство Великобритании усилило подготовку к проведению выхода из состава Евросоюза без заключения сделки на фоне заявлений Брюсселя о нежелании пересматривать ранее принятый проект соглашения.

25 июля в ЕС заявили, что не будут выполнять условия нового соглашения по Brexit в ответ на предложение британского премьер-министра Бориса Джонсона убрать из проекта договоренностей с ЕС пункт о так называемом механизме бэкстоп. В соответствии с ним Северная Ирландия может остаться частью Таможенного союза ЕС, если до конца переходного периода стороны не найдут решения по поводу границы между Северной Ирландией (часть Великобритании) и Республикой Ирландия (член ЕС).

24 июля Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании. В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из Евросоюза 31 октября «без всяких «но».

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