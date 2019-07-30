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Джонсон пообещал фермерам Уэльса «светлое будущее» после Brexit

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Фото: REUTERS/Rui Vieira
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который прибыл в Южный Уэльс с визитом, пообещал местным фермерам яркое будущее и процветание после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit). Об этом во вторник, 30 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на британское правительство.

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«После того как мы покинем ЕС 31 октября, у нас будет историческая возможность представить новые схемы поддержки сельского хозяйства. И мы позаботимся о том, чтобы фермеры получили выгодную сделку», — отметил Джонсон.

В ходе своей поездки в Южный Уэльс он также заявил, что будет поддерживать британские фермерские хозяйства и стремиться к тому, чтобы условия по Brexit «работали для них».

28 июля стало известно, что правительство Великобритании усилило подготовку к проведению выхода из состава Евросоюза без заключения сделки на фоне заявлений Брюсселя о нежелании пересматривать ранее принятый проект соглашения.

25 июля в Евросоюзе заявили, что не будут выполнять условия нового соглашения по Brexit в ответ на предложение Бориса Джонсона убрать из проекта договоренностей с ЕС пункт о так называемом механизме бэкстоп. В соответствии с ним Северная Ирландия может остаться частью Таможенного союза ЕС, если до конца переходного периода стороны не найдут решения по поводу границы между Северной Ирландией (часть Великобритании) и Республикой Ирландия (член ЕС).

24 июля Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании. В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из Евросоюза 31 октября «без всяких «но».

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