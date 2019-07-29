Лондон изучит возможность введения прямого правления в Северной Ирландии

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что правительство нового премьер-министра Бориса Джонсона изучает возможность введения прямого правления Лондона в Северной Ирландии в случае реализации «жесткого» сценария Brexit. Об этом он рассказал в понедельник, 29 июля, в эфире BBC.

«Вопрос будет в том, насколько это реально осуществить. Я знаю, что Джулиан Смит (министр по делам Северной Ирландии. — Ред.) будет очень внимательно рассматривать его», — цитирует Рааба The Independent.

Накануне стало известно, что правительство Великобритании усилило подготовку к проведению выхода из состава Евросоюза без заключения сделки на фоне заявлений Брюсселя о нежелании пересматривать ранее принятый проект соглашения.

Канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув, исполняющий обязанности министра по особым поручениям, 28 июля написал в своей статье для The Sunday Times, что шанс Brexit без сделки крайне вероятен и Великобритания должна быть готова к этому шагу.

25 июля в Евросоюзе заявили, что не будут выполнять условия нового соглашения об условиях Brexit в ответ на предложение Бориса Джонсона убрать из проекта договоренностей с ЕС пункт о так называемом механизме бэкстоп. В соответствии с ним Северная Ирландия может остаться частью Таможенного союза ЕС, если до конца переходного периода стороны не найдут решения по поводу границы между Северной Ирландией (часть Великобритании) и Республикой Ирландия (член ЕС).

24 июля Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании. В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из Евросоюза 31 октября «без всяких «но».

Северная Ирландия входит в состав Великобритании и располагается в северо-восточной части острова Ирландия. В соответствии с актом Короны Ирландии 1542 года, английские монархи занимают пост главы государства, однако Северная Ирландия — единственная часть Соединенного Королевства, которая конституционно может покинуть состав государства путем общенародного референдума.