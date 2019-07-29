Борис Джонсон потратит более $120 млн на рекламу «жесткого» Brexit

Премьер-министр Британии Борис Джонсон намерен в ходе подготовки к выходу страны из ЕС без сделки провести рекламную кампанию. Об этом сообщила The Telegraph в воскресенье, 28 июля.

Компания обойдется не менее чем в 100 млн фунтов (более $120 млн), которые будут потрачены в ближайшие три месяца.

Уточняется, что вскоре должен быть обнародован план о дополнительных расходах на подготовку «жесткого» Brexit в размере 1 млрд фунтов, десятая часть от которых пойдет на рекламную кампанию, отмечает «Газета.ру».

Джонсон уже заявил, что решительно намерен вывести Великобританию из состава ЕС 31 октября, даже если не удастся договориться с Брюсселем о новых условиях Brexit, которая бы удовлетворила правительство и парламент. По мнению президента США Дональда Трампа, политик сможет исправить «плохую работу» Мэй и проведет Brexit.