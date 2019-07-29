Прямой эфир
Сюжет:

Борис Джонсон потратит более $120 млн на рекламу «жесткого» Brexit

0
Фото: Lorne Campbell/Pool via REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Британии Борис Джонсон намерен в ходе подготовки к выходу страны из ЕС без сделки провести рекламную кампанию. Об этом сообщила The Telegraph в воскресенье, 28 июля.

С премьером: чего ждать от Бориса Джонсона во главе британского кабмина
Скандальный политик пришел выводить Лондон из Евросоюза, но не из кризиса в отношениях с Москвой

Компания обойдется не менее чем в 100 млн фунтов (более $120 млн), которые будут потрачены в ближайшие три месяца.

Уточняется, что вскоре должен быть обнародован план о дополнительных расходах на подготовку «жесткого» Brexit в размере 1 млрд фунтов, десятая часть от которых пойдет на рекламную кампанию, отмечает «Газета.ру».

Джонсон уже заявил, что решительно намерен вывести Великобританию из состава ЕС 31 октября, даже если не удастся договориться с Брюсселем о новых условиях Brexit, которая бы удовлетворила правительство и парламент. По мнению президента США Дональда Трампа, политик сможет исправить «плохую работу» Мэй и проведет Brexit.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новое правительство Британии усилило подготовку к Brexit без сделки с ЕС
Евросоюз отказался пересматривать условия сделки по Brexit

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017