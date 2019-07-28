Новое правительство Британии усилило подготовку к Brexit без сделки с ЕС

Правительство Великобритании, сформированное новым премьер-министром страны Борисом Джонсоном, усилило подготовку к проведению выхода из состава Евросоюза (Brexit) без заключения сделки с ЕС на фоне заявлений Брюсселя о нежелании пересматривать ранее принятый проект соглашения. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на заявления британских политиков в воскресенье, 28 июля.

«Через 95 дней мы не будем в составе ЕС. Если мы не сможем выйти без хорошей сделки, мы выйдем без нее», — написал в своем Twitter министр иностранных дел страны Саджид Джавид. Он добавил, что по этой причине поставил задачу британскому минфину в лице казначейства ускорить выработку плана Brexit без сделки.

Канцлер герцогства Ланкастерского, исполняющий обязанности министра по особым поручениям Майкл Гоув в своей статье для The Sunday Times написал, что шанс Brexit без сделки крайне вероятен и Великобритания должна быть готова к этому.

Ранее 25 июля в Евросоюзе заявили, что не будут выполнять условия нового соглашения об условиях Brexit в ответ на предложение Бориса Джонсона убрать из проекта договоренностей с ЕС пункт о так называемом механизме бэкстоп. В соответствии с ним Северная Ирландия может остаться частью Таможенного союза ЕС, если до конца переходного периода стороны не найдут решения по поводу границы между Северной Ирландией (часть Великобритании) и Республикой Ирландия (член ЕС).

24 июля Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании. В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из Евросоюза 31 октября «без всяких «но». Из-за несогласия с его политикой свои посты покинули как минимум 14 членов кабинета министров, в том числе министр иностранных дел Джереми Хант, которого Джонсон обещал уволить, как только станет главой правительства.

Джонсон ранее возглавлял британский МИД. Ему пришлось покинуть пост из-за разногласий по Brexit с Терезой Мэй, занимавшей на тот момент пост главы правительства. Джонсон уже заявил, что настроен решительно и согласен на «жесткий» Brexit, то есть без соглашения с Брюсселем об условиях выхода и дальнейшего сотрудничества.

Тереза Мэй возглавляла правительство с 13 июля 2016 года. Об уходе в отставку она объявила 7 июня, после того как парламентарии в третий раз отклонили ее сценарий Brexit. Выход Великобритании из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.