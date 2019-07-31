Министр по Brexit пообещал выход из ЕС в срок со сделкой или без нее
Министр по выходу Великобритании из Евросоюза Стивен Баркли заявил, что Соединенное Королевство покинет европейское сообщество 31 октября не зависимо от того, договорятся стороны об условиях Brexit или нет.
«Провел разговор с Мишелем Бранье (переговорщик от Еврокомиссии по вопросам Brexit. — Ред.) и прояснил нашу позицию: мы хотим достичь соглашения, однако покинем ЕС 31 октября со сделкой или без нее», — написал Баркли в Twitter 30 июля.
28 июля стало известно, что правительство Великобритании усилило подготовку к проведению выхода из состава Евросоюза без заключения сделки на фоне заявлений Брюсселя о нежелании пересматривать ранее принятый проект соглашения.
25 июля в ЕС заявили, что не будут выполнять условия нового соглашения по Brexit в ответ на предложение британского премьер-министра Бориса Джонсона убрать из проекта договоренностей с ЕС пункт о так называемом механизме бэкстоп. В соответствии с ним Северная Ирландия может остаться частью Таможенного союза ЕС, если до конца переходного периода стороны не найдут решения по поводу границы между Северной Ирландией (часть Великобритании) и Республикой Ирландия (член ЕС).
24 июля Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании. В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из Евросоюза 31 октября «без всяких «но».