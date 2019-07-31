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Министр по Brexit пообещал выход из ЕС в срок со сделкой или без нее

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Министр по выходу Великобритании из Евросоюза Стивен Баркли заявил, что Соединенное Королевство покинет европейское сообщество 31 октября не зависимо от того, договорятся стороны об условиях Brexit или нет.

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«Провел разговор с Мишелем Бранье (переговорщик от Еврокомиссии по вопросам Brexit. — Ред.) и прояснил нашу позицию: мы хотим достичь соглашения, однако покинем ЕС 31 октября со сделкой или без нее», — написал Баркли в Twitter 30 июля.

28 июля стало известно, что правительство Великобритании усилило подготовку к проведению выхода из состава Евросоюза без заключения сделки на фоне заявлений Брюсселя о нежелании пересматривать ранее принятый проект соглашения.

25 июля в ЕС заявили, что не будут выполнять условия нового соглашения по Brexit в ответ на предложение британского премьер-министра Бориса Джонсона убрать из проекта договоренностей с ЕС пункт о так называемом механизме бэкстоп. В соответствии с ним Северная Ирландия может остаться частью Таможенного союза ЕС, если до конца переходного периода стороны не найдут решения по поводу границы между Северной Ирландией (часть Великобритании) и Республикой Ирландия (член ЕС).

24 июля Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании. В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из Евросоюза 31 октября «без всяких «но».

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