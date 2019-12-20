Переделка века: законодатели одобрили Brexit Бориса Джонсона

Британские депутаты одобрили соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС. Теперь его должна поддержать Палата лордов и Европейский парламент (ЕП), которые, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, сделают это почти без сомнений . Ратификация договора в парламенте Великобритании означает, что до 31 января 2020 года первый этап Brexit будет завершен . Однако впереди у британского правительства еще много работы: ему предстоит договориться о новой модели отношений со своими ближайшими партнерами — Евросоюзом и США. Учитывая то, как велись переговоры по условиям выхода, согласование новых правил, в том числе и торгово-экономических, может растянуться на годы.

С четвертой попытки

20 декабря Палата общин в первом чтении одобрила сделку британского правительства о выходе страны из Евросоюза. За проголосовали 358 депутатов, против — 234. Перевес составил 124 голоса, что стало для Бориса Джонсона настоящим триумфом.

Как пояснила «Известиям» профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталия Капитонова, теперь договор должен пройти формальное рассмотрение в комитете Палаты общин (де-факто второе чтение) и третье чтение (после новогодних каникул), затем его ждет Палата лордов, которая вряд ли рискнет отвергнуть этот документ. Финальная ступень — подписание закона королевой Елизаветой II. После всех процедур в Великобритании процесс ратификации должен завершить Европейский парламент (крайний срок — 29 января).

V1 Заседание Палаты общин Великобритании, 20 декабря 2019 года Фото: REUTERS

Прежде кабмин Соединенного Королевства во главе с предыдущим премьером Терезой Мэй трижды пытался провести свое соглашение через парламент, и каждый раз терпел поражение. Возглавив правительство в июле 2019 года, Борис Джонсон поставил задачу достичь новой сделки с ЕС. Вопреки категоричному отказу Брюсселя что-либо менять, обновленный договор был разработан и согласован к середине октября. При этом сохранялись риски того, что расколотая Палата общин сорвет Brexit в четвертый раз — на тот момент ни один сценарий в парламенте большинства не имел. Как ни странно, от очередного провала правительство спасли сами же законодатели, дважды отказавшие Борису Джонсону поставить договор на голосование.

Параллельно с этим, начиная с сентября, Борис Джонсон несколько раз добивался от Палаты общин досрочных выборов. При наиболее удачном раскладе правящие консерваторы получили бы большинство мест и обеспечили сделке премьера необходимую для Brexit поддержку. Однако и это предложение правительства законодатели отвергали несколько раз, требуя очередной отсрочки «развода». К концу октября эксперты и СМИ утверждали: Борис Джонсон оказался в тупике и, возможно, станет рекордсменом по краткосрочности пребывания у власти.

V2 Борис Джонсон на первом после победы на парламентских выборах заседании кабинета министров Фото: REUTERS/Matt Dunham

Скрепя сердце, британский премьер договорился с Брюсселем о переносе «развода» до 31 января 2020 года. Вслед за этим Палата общин назначила досрочные выборы на 12 декабря, исход которых определил как судьбу Великобритании, так и политическое будущее Бориса Джонсона . По итогам консерваторы получили большинство в 365 из 650 мест. Таким образом британцы не только выбрали новый парламент, но дали Джонсону карт-бланш на вывод страны на своих условиях.

При этом предмет гордости Бориса Джонсона — урегулированный в новой сделке вопрос британо-ирландской границы — по-прежнему резко критикуют в рядах утратившей влияние оппозиции.

— Нынешняя сделка гораздо хуже предыдущей, — поделился с «Известиями» член Палаты общин от лейбористов Бен Брэдшоу. — Она формирует границу в Ирландском море, провоцирует Шотландию отделиться от Королевства и ведет к объединению на острове Ирландия. Более того, создавая торговые барьеры с ЕС, она чревата большими экономическими рисками.

М3 Щит на границе между Республикой Ирландия и Северной Ирландией Фото: REUTERS/Lorraine O'Sullivan

Справка «Известий» Основой соглашения Бориса Джонсона стал договор с Евросоюзом, который до него достигла Тереза Мэй. Согласно документу, Лондон будет подчиняться нормам ЕС до конца 2020 года, когда истекает переходный период Brexit, и заплатит союзу примерно £33 млрд отступных. При этом гражданам ЕС в Британии и британцам в странах союза будет гарантировано полное соблюдение их прав. Эти пункты особых споров не вызывали. Наибольшие сложности возникли при решении проблемы британо-ирландской границы — между Республикой Ирландия (самостоятельное государство, член Евросоюза) и Северной Ирландией (административная часть Соединенного Королевства). Согласованный Борисом Джонсоном механизм предполагает, что, фактически, у Северной Ирландии появятся две границы — по Ирландскому морю с остальной частью Королевства и с Республикой Ирландия. Для их прозрачности предусмотрены следующие меры: Северная Ирландия будет участвовать в едином рынке Евросоюза, но останется в таможенном пространстве Соединенного Королевства, чтобы быть частью его торговых сделок после Brexit; продукция, которую станут ввозить на территорию Ольстера из ЕС, не будет облагаться тарифами; что касается товаров из Британии, то решать, какие из них смогут попасть на общий рынок, станут представители ЕС и королевства в рамках совместной комиссии; действие этих торговых правил каждые четыре года должно продлевать простое большинство в ассамблее Северной Ирландии.

С прицелом на будущее

В Евросоюзе намерены завершить историю с Brexit как можно скорее. Так, на следующий день после выборов, 13 декабря, стало известно, что Евросовет (главы государств и правительств Евросоюза) поручил Еврокомиссии (ЕК, фактическое правительство ЕС) представить мандат на переговоры по будущим отношениям с Лондоном. Таким образом, еще до ратификации соглашения в Британии ЕС фактически признали: первый этап Brexit завершится в оговоренные сроки.

Вместе с тем оппозиционные британские партии в Европарламенте уверены (или, скорее, надеются), что ЕП сделку все-таки не ратифицирует.

— Если депутатов не устроят подходы Джонсона к защите окружающей среды или гарантии прав рабочих и граждан ЕС в Британии, они проголосуют против, — сказал «Известиям» член ЕП от партии «Либеральные демократы» Билл Ньютон Данн.

М4 Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Однако, по мнению Наталии Капитоновой, спустя три года напряженных переговоров депутаты Европарламента вряд ли пойдут на такой шаг. Что действительно вызывает беспокойство, так это дальнейшие переговоры с ЕС по торговому соглашению, отметила эксперт. Борис Джонсон уже изменил законопроект по Brexit, ограничив переходный период сроком до 31 декабря 2020 года. Таким образом на заключение новых договоров он оставил правительству всего лишь 11 месяцев. При этом четкая позиция кабмина по дальнейшим отношениям с Брюсселем пока не известна.