Премьерное поведение: Борис Джонсон заново возглавит британский кабмин

Возглавив в 2016 году Форин-офис, Джонсон немедленно забыл о былой любви к России и прослыл едва ли не главным русофобом Британии. Что ж, как поется в любимой песне Бориса (он даже завещал исполнить ее на собственных похоронах) You Can’t Always Get What You Want, «не всегда получаешь то, чего хочешь»

Фото: REUTERS/Toby Melville