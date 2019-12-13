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Премьерное поведение: Борис Джонсон заново возглавит британский кабмин

Он уже пообещал завершить Brexit до 31 января 2020 года без каких-либо оговорок
Фото: REUTERS/Victoria Jones
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Премьерное поведение: Борис Джонсон заново возглавит британский кабмин
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2019-12-13 13:27:06
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Консервативная партия под руководством Бориса Джонсона победила на досрочных выборах в британский парламент, получив, по данным экзит-полов, 364 места из 650. Это значит, что намерение премьера вывести страну из Евросоюза, избежав очередной отсрочки, будет реализовано в ближайшие недели: политик обещал сделать британцам подарок на Рождество и поставить свою сделку по Brexit на голосование в Палате общин до 25 декабря. Однако, как пояснили опрошенные «Известиями» эксперты, формальный выход 31 января лишь первый шаг — Лондон и Брюссель должны будут договориться, как им вести дела после «развода».

Устойчивый парламент

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Для формирования единоличного консервативного правительства Борису Джонсону надо было получить как минимум 326 из 650 мест в парламенте. Исход выборов превзошел даже самые смелые прогнозы: по данным газеты The Guardian, при явке в 67,25% тори получили 43,6% голосов, что эквивалентно 364 местам в Палате общин. Таким образом, Борис Джонсон, занявший пост премьера в июле 2019 года, за минувшие шесть месяцев возглавил правительство уже во второй раз. Только теперь его позиции гораздо более устойчивы.

Еще одной политической силой, которая в ночь с 12 на 13 декабря праздновала победу, стала Шотландская национальная партия (Scotland National Party — SNP) во главе Николой Стерджен. Заручившись поддержкой 3,2% избирателей (за неё голосуют только в Шотландии), SNP займёт 48 кресел (при шотландской квоте в центральном парламенте в 59 мест).

Для оппозиции, ратовавшей за сохранение членства в ЕС, это голосование, напротив, стало одним из самых провальных за последние годы: лейбористы во главе с Джереми Корбином получили 32,2% голосов (203 места), а «Либеральные демократы» под руководством Джо Свинсон — 11,5% (11 мест). Такие результаты привели к тому, что ближе к утру оба лидера объявили об отставке, заявив: возглавлять свои партии и вести их на следующие выборы они не смогут.

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борис джонсон великобритания

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон около предвыборного автобуса Консервативной партии в Манчестере

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Ядром всей предвыборной кампании стал Brexit — таким образом, британцы выбирали не просто новый парламент, но проголосовали за сценарий «развода» с ЕС.

— Если бы лейбористы, или «Либеральные демократы», или SNP формировали правительство, то речь пошла бы о втором референдуме с выбором между сделкой с Брюсселем и сохранением членства в Евросоюзе, — пояснил один из собеседников «Известий» в Вестминстере. — Вполне возможно, что исход был бы в пользу второго варианта. Однако, на мой взгляд, общее настроение в стране свелось к тому, чтобы «покончить с Brexit раз и навсегда».

Как рассказала «Известиям» глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева, результаты говорят о том, что британцы устали от трёх лет связанной с Brexit неопределённости. Теперь, в соответствии с итогами, будет создано однопартийное правительство, которому будут не нужны никакие договоры и межпартийные коалиции и которое сможет завершить формальную ратификацию сделки, отметила эксперт.

Призрак Brexit

Выборы, которых так настойчиво добивался Борис Джонсон, обеспечили правительство тори лояльный парламент, который скорее всего (если в стане консерваторов не наметится новый раскол) ратифицирует новое соглашение о выходе из ЕС. Премьер-министр намерен провести соответствующее голосование до начала рождественских праздников и «без каких-либо «но», «если» или «может быть» осуществить Brexit в срок, к 31 января».

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
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Как и положено британскому политику-консерватору, Джонсон учился в Итоне, а затем окончил Оксфордский университет, где редактировал студенческий сатирический журнал Tributary
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
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Как пелось в другой популярной песне «наш Борька — бабник», любви к слабому полу у нового премьера не отнять: он дважды был женат, а сейчас 55-летний политик состоит в гражданском браке с Кэрри Симмондс, годящейся ему в дочери. Они станут первой парой в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, не состоящей в официальном браке

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Количество собственных детей Бориса составляет загадку даже для него самого. Официально их четверо, но, по данным, обнародованным в июне 2019 года журналисткой Би-би-си Эммой Барнетт, есть, возможно, еще двое внебрачных
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В 2007 году в интервью газете Oxford Mail Борис Джонсон признался, что употреблял марихуану и даже кокаин — правда, еще до ухода в большую политику
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Соглашение Лондона и Брюсселя не решит проблему британо-ирландской границы, считают в оппозиции

Основой сделки Бориса Джонсона стало соглашение, которого до него с Евросоюзом достигла Тереза Мэй. Согласно документу, Лондон будет подчиняться нормам ЕС до конца 2020 года, когда истекает переходный период Brexit, и заплатит Евросоюзу примерно £33 млрд отступных. При этом гражданам ЕС в Британии и британцам в странах Союза будет гарантировано полное соблюдение их прав. Эти пункты особых споров не вызывали. Наибольшие сложности возникли при решении проблемы британо-ирландской границы — между Республикой Ирландия (самостоятельное государство, член Евросоюза) и Северной Ирландией (административная часть Соединенного Королевства).

Согласованный Борисом Джонсоном механизм заключается в следующем: Северная Ирландия будет участвовать в едином рынке Евросоюза, но останется в таможенном пространстве Соединённого Королевства, чтобы быть частью его торговых сделок после Brexit; продукция, которую станут ввозить на территорию Ольстера из ЕС, не будет облагаться тарифами; что касается товаров из Британии, то решать, какие из них смогут попасть на общий рынок, станут представители ЕС и королевства в рамках совместной комиссии; действие этих торговых правил каждые четыре года должно продлевать простое большинство в ассамблее Северной Ирландии.

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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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В Брюсселе, очевидно, результатов досрочных выборов ждали не меньше, чем в Лондоне: с обнародованием экзит-полов новый глава Евросовета Шарль Мишель, поздравляя Джонсона с победой, заявил, что ЕС ожидает «голосования по соглашению о выходе как можно раньше». «Это позволит нам спокойно и своевременно перейти ко второму этапу переговоров — о будущих отношениях Великобритании и ЕС», — подчеркнул политик.

Таким образом, ратификация соглашения, которая в идеале должна была состояться еще год назад при Терезе Мэй, — лишь один из первых шагов на пути «развода» Лондона с Брюсселем. А это значит, что в конце января с повестки дня Brexit не уйдет.

— Формально он завершится 31 января, но дальше начнутся переговоры между Лондоном и Брюсселем о будущих отношениях. Они не будут лёгкими, и не известно, закончатся ли они в срок — 31 декабря 2020 года (в этот день завершается переходный период, отведенный для урегулирования всех нерешённых по Brexit вопросов. — «Известия»), — говорит Елена Ананьева.

При этом стоит принять во внимание личность Бориса Джонсона, отметила в беседе с «Известиями» профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталия Капитонова: если раньше Брюссель воспринимал его как фигуру неустойчивую, да и в целом шли разговоры о его скором уходе, то сейчас позиции премьера в разы сильнее. Поэтому, учитывая напор и желание Джонсона достичь соглашения, нельзя исключать, что с этой задачей он вполне справится в течение следующего года, подытожила эксперт.

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