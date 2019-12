Трамп поздравил Джонсона с «большой победой» на парламентских выборах

Президент США Дональд Трамп поздравил британского премьер-министра Бориса Джонсона с победой на выборах в парламент королевства, которые прошли 12 декабря.

Американский лидер в своем Twitter назвал результаты голосования британцев «большой победой» для Джонсона.

Looking like a big win for Boris in the U.K.!