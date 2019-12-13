Трамп поздравил Джонсона с «большой победой» на парламентских выборах

Президент США Дональд Трамп поздравил британского премьер-министра Бориса Джонсона с победой на выборах в парламент королевства, которые прошли 12 декабря.

Американский лидер в своем Twitter назвал результаты голосования британцев «большой победой» для Джонсона.

Looking like a big win for Boris in the U.K.! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 декабря 2019 г.

Согласно прогнозам экзитполов, после выборов Консервативная партия получит на 50 мандатов больше, чем у них было по итогам выборов 2017 года, и гарантирует себе большинство в 650-местной палате общин.

Одним из главных предвыборных обещаний Джонсона было проведение Brexit до 31 января 2020 года. Эта позиция радикально отличается от стратегии Лейбористской партии, которая в случае прихода во власть намеревались согласовать с ЕС новую сделку и провести новый референдум по теме членства королевства в Евросоюзе.

28 октября стало известно, что 27 стран Евросоюза согласовали отсрочку Brexit на три месяца. Таким образом, дата выхода Великобритании из ЕС перенесена на конец января 2020 года, и за это время стороны должны согласовать все детали будущего сотрудничества, а также заключить новое торговое соглашение.