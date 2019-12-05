Джонсон пообещал осуществить Brexit в январе 2020 года

В случае победы Консервативной партии на выборах Brexit (выход Великобритании из Евросоюза) будет осуществлен к концу января 2020 года. Об этом в четверг, 5 декабря, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Он представил программу на первые 100 дней работы нового правительства (в случае победы Тори), где главными пунктами являются соглашение Евросоюза по Brexit, а также представление в феврале 2020 года бюджета и внесение к 22 марта законопроекта об окончательном выходе Великобритании из ЕС.

«Если Консервативная партия выиграет большинство голосов на следующей неделе, мы сможем осуществить Brexit к концу января. И тогда в 2020 году мы наконец оставим позади споры и неопределенность касательно Brexit», — цитирует его ITV News.

Выход Соединенного Королевства из альянса должен был состояться 29 марта. Но из-за нескольких неудачных голосований в британском парламенте его перенесли на 31 октября.

28 октября стало известно, что 27 стран Евросоюза согласовали отсрочку Brexit на три месяца. Таким образом, дата выхода Великобритании из ЕС перенесена на 31 января 2020 года, и за это время стороны должны согласовать все детали будущего сотрудничества, а также заключить новое торговое соглашение.

В июле текущего года в МИД России заявили, что часть договоров между Россией и Великобританией в случае жесткого Brexit придется перезаключать, так как многие аспекты отношений регулировались через ЕС.