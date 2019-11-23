Пушков оценил слова Джонсона о влиянии России на Brexit

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона о том, что заявления о якобы вмешательстве России в Brexit сравнимы с теорией о бермудском треугольнике.

«Редкое трезвое слово из Лондона. Такая же чушь — вмешательство России в выборы во Франции и ФРГ», — написал Пушков в Twitter в субботу, 23 ноября.

Сенатор отметил, что не раз встречался с послом Великобритании в Москве и другими британскими дипломатами в Лондоне. По его словам, среди них есть «реалистически мыслящие люди».

«Но начиная с Brexit им предписано действовать в рамках разных «бермудских треугольников». Какие уж тут отношения», — заключил Пушков.

Ранее 23 ноября стало известно, что во время дебатов Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о Brexit. Он также выразил уверенность в том, что жители Великобритании сами проголосовали за выход из ЕС и ждут этого момента уже три с половиной года.

В ноябре 2019 года автор доклада о возможном вмешательстве России в результаты референдума по Brexit Доминик Грив обвинил Джонсона в задержке публикации документа.

В октябре 2017 года британский парламент потребовал от Facebook провести расследование возможного вмешательства России в итоги референдума по Brexit от 2016 года. Речь шла в том числе о таргетинге российских рекламных объявлений и учетных записей.

После этого Москва запрашивала у университетов Великобритании исходные материалы, на которые ссылаются британские СМИ в статьях о влиянии России на результаты референдума по Brexit, но они так и не были предоставлены. В октябре 2018 года сообщалось, что британские власти не нашли доказательств российского вмешательства в дела Лондона.