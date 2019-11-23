Джонсон сравнил роль России в Brexit с Бермудским треугольником

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС. По его словам, реальных доказательств «российского вмешательства» не существует.

«Вся эта идея о том, что кто-то повлиял на решение миллионов людей, сравнима с теорией о Бермудском треугольнике», — сказал Джонсон в ходе дебатов, передает Sky News.

Он также выразил уверенность в том, что жители Великобритании сами проголосовали за выход из ЕС и ждут этого момента уже три с половиной года.

В ноябре 2019 года автор доклада о возможном вмешательстве России в результаты референдума по Brexit Доминик Грив обвинил Джонсона в задержке публикации документа.

В октябре 2017 года британский парламент потребовал от Facebook провести расследование возможного вмешательства России в итоги референдума по Brexit от 2016 года. Речь шла в том числе о таргетинге российских рекламных объявлений и учетных записей.

После этого Москва запрашивала у университетов Великобритании исходные материалы, на которые ссылаются британские СМИ в статьях о влиянии России на результаты референдума по Brexit, но они так и не были предоставлены. В октябре 2018 года сообщалось, что британские власти не нашли доказательств российского вмешательства в дела Лондона.