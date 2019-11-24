Джонсон запланировал внести сделку с ЕС в парламент до конца года

Правящая Консервативная партия Великобритании включит в свой предвыборный манифест обещание внести на рассмотрение парламента сделку с ЕС о Brexit до конца года.

В субботу, 23 ноября, агентство Reuters опубликовало выдержки из речи лидера партии и премьер-министра Бориса Джонсона, которую он должен произнести во время представления программы консерваторов в воскресенье.

Она должна быть реализована, если тори одержат победу на досрочных парламентских выборах 12 декабря. В частности, в речи Джонсон обещает вернуть законопроект о Brexit на рассмотрение депутатов в качестве «рождественского подарка».

Джонсон ранее обещал, что Великобритания выйдет из ЕС до 31 января 2020 года. Эта позиция радикально отличается от той, которую заняла оппозиционная Лейбористская партия под руководством Джереми Корбина.

Лейбористы в случае прихода во власть намерены согласовать с ЕС новую сделку и провести новый референдум по теме членства королевства в Евросоюзе. При этом сам Корбин обещал сохранить нейтральную позицию.

Во время дебатов Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о Brexit. Он также выразил уверенность в том, что жители Великобритании сами проголосовали за выход из ЕС и ждут этого момента уже 3,5 года.

В октябре 2017 года британский парламент потребовал от Facebook провести расследование возможного вмешательства России в итоги референдума по Brexit от 2016 года. Речь шла в том числе о таргетинге российских рекламных объявлений и учетных записей.

После этого Москва запрашивала у университетов Великобритании исходные материалы, на которые ссылаются британские СМИ в статьях о влиянии России на результаты референдума по Brexit, но они так и не были предоставлены.

В июне 2016 года состоялся референдум, по итогам которого большинство британцев поддержали выход страны из ЕС. Изначально соглашение Лондона и Брюсселя должно было вступить в силу 30 марта 2019 года после ратификации документа королевством.

28 октября стало известно, что 27 стран Евросоюза согласовали отсрочку Brexit еще на три месяца. За это время стороны должны согласовать все детали будущего сотрудничества, а также заключить новое торговое соглашение.