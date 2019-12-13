Джонсон призвал консерваторов праздновать победу после парламентских выборов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал членов правящей Консервативной партии праздновать победу после состоявшихся в королевстве 12 декабря парламентских выборов. Об этом сообщает Reuters.

Если подтвердятся данные экзитполлов, то консерваторы получат на 50 мандатов больше, чем у них было по итогам выборов 2017 года, и гарантируют себе большинство в 650-местной Палате общин.

«Я надеюсь, что этой ночью у вас будет веселый праздник», — написал Джонсон в электронном письме сторонникам.

Победа консерваторов позволит Джонсону проводить свою политику по Brexit.

В ноябре Джонсон обещал, что Великобритания выйдет из ЕС до 31 января 2020 года. Эта позиция радикально отличается от той, которую заняла оппозиционная Лейбористская партия под руководством Джереми Корбина.

Лейбористы в случае прихода во власть намерены согласовать с ЕС новую сделку и провести новый референдум по теме членства королевства в Евросоюзе.