Борис Джонсон пришел на избирательный участок с собакой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пришел на избирательный участок вместе со своей собакой, джек-рассел-терьером Диланом. Премьер охотно позировал фотографам вместе с питомцем, отмечает газета Metro.

Джонсон голосовал примерно в 8:15 утра. Пес шел с ним на поводке, однако, позируя на выходе, Джонсон взял его на руки.

Оппонент Джонсона Джереми Корбин на момент публикации материала еще не проголосовал. Журналисты отметили, что его домашнее животное, кот Эль Гато, вряд ли пойдет вместе с ним, так как ранее Корбин критиковал тех, кто берет питомцев с собой в общественные места, за индивидуализм и отсутствие заботы об окружающих.

Избирательный участок, где Джонсон отдавал свой голос, находится в центре Лондона, внутри главной методистской церкви города, напоминает «Газета.Ру».

Джонсон завел собаку в сентябре. Он и его подруга Керри Саймондз взяли щенка в приюте. О планах завести пса он заявил сразу после избрания на пост, в июле.

Необходимость досрочных выборов в палату общин назрела в Великобритании, после того как 22 октября парламентарии страны отклонили предложение Бориса Джонсона за три дня рассмотреть и принять законопроект о Brexit. 21 октября правительство запустило чрезвычайный план действий Yellowhammer, разработанный на случай выхода государства из состава Евросоюза без сделки.