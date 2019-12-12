Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании

Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.

Об этом «Известиям» заявила эксперт клуба «Валдай», колумнист газеты The Independent Мэри Дежевски в преддверии досрочных парламентских выборов в Соединенном Королевстве, которые запланированы на 12 декабря.

Согласно данным аналитической компании YouGov, консерваторов поддерживают 43% британцев, оппозиционных лейбористов — 34%, либеральных демократов — 12%.

Дежевски называет две причины не доверять прогнозам о победе Консервативной партии: во-первых, многие британцы до сих пор не определились, за кого они будут голосовать; во-вторых, при мажоритарной выборной системе в Великобритании не учитываются предпочтения избирателей по округам — а в некоторых из них консерваторы идут не на первом месте.

Кроме того, она убеждена, что нынешняя избирательная кампания больше напоминает президентские выборы, то есть речь идет уже не столько о политике, сколько о личностях партийных лидеров.

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