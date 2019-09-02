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Собака Бориса Джонсона въехала в резиденцию на Даунинг-стрит

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Фото: Friends of Animals Wales
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон завел собаку. 15-месячный джек-рассел-терьер из приюта организации Friends of Animals (FOAW) в Уэльсе теперь живет в резиденции главы правительства на Даунинг-стрит. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает BBC News.

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Уточняется, что сотрудники канцелярии внесли щенка в дом в красной переноске. Имя питомца пока неизвестно.

«Мы знаем, что Кэрри Саймондс (подруга Джонсона. — Ред.) является защитником животных, и мы рады, что щенок будет жить с ней и премьером Джонсоном в их доме на Даунинг-стрит», — отметили в FOAW.

В приюте также подчеркнули, что щенок мог быть усыплен, если бы Джонсон не взял его к себе в дом.

26 июля стало известно, что британский премьер планирует завести в резиденции собаку. Джонсон рассказал о своих намерениях, после того как официально занял пост главы правительства.

Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра 24 июля. В своей программной речи он заявил, что намерен вывести страну из Евросоюза без всяких «если» и без всяких «но» 31 октября.

Ранее нынешний премьер возглавлял британский МИД. Ему пришлось покинуть пост из-за разногласий по Brexit с Терезой Мэй, занимавшей на тот момент пост главы правительства.

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