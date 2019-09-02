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Подруга Джонсона дала имя поселившемуся на Даунинг-стрит щенку

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Подруга премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Саймондс заявила, что назвала Дилэном трехмесячного джек-рассел-терьера, поселившегося в резиденции главы правительства на Даунинг-стрит. Об этом она написала в понедельник, 2 сентября, на своей странице в Twitter.

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«Познакомьтесь с нашим великолепным спасенным щенком Дилэном», — отметила Саймондс.

Ранее 2 августа стало известно, что Джонсон завел собаку. Джек-рассел из приюта организации Friends of Animals (FOAW) в Уэльсе теперь живет в резиденции главы правительства. Уточняется, что сотрудники канцелярии внесли щенка в дом в красной переноске.

В приюте подчеркнули, что собака могла быть усыплена, если бы Джонсон не взял ее к себе в дом.

26 июля стало известно, что британский премьер планирует завести в резиденции собаку. Джонсон рассказал о своих намерениях, после того как официально занял пост главы правительства.

Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра 24 июля. В своей программной речи он заявил, что намерен вывести страну из Евросоюза без всяких «если» и без всяких «но» 31 октября.

Ранее нынешний премьер возглавлял британский МИД. Ему пришлось покинуть пост из-за разногласий по Brexit с Терезой Мэй, занимавшей на тот момент пост главы правительства.

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