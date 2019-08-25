СМИ узнали о нежелании Джонсона платить ЕС $37 млрд при «жестком» Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может отказаться платить ЕС $37 млрд отступных при реализации «жесткого» Brexit — без сделки. Об этом в субботу, 24 августа сообщила газета The Mail on Sunday.

Отмечается, что Джонсон предупредит об этом европейских лидеров на саммите G7.

Cогласованная с Брюсселем правительством бывшего премьер-министра Терезы Мэй сумма отступных может быть сокращена с 39 млрд фунтов стерлингов ($48 млрд) до 9 млрд фунтов ($11 млрд) из-за отсутствия компромисса в вопросе достижения соглашения об условиях Brexit между Лондоном и Брюсселем.

25 июля стало известно, что в ЕС назвали неприемлемым предложение Джонсона об исключении из новой сделки так называемого механизма бэкстоп. В соответствии с ним Северная Ирландия может остаться частью Таможенного союза ЕС, если до конца переходного периода стороны не найдут решения по поводу границы между Северной Ирландией (часть Великобритании) и Республикой Ирландия (член ЕС).

Джонсон уже заявил, что настроен решительно и согласен на «жесткий» Brexit.

Выход Великобритании из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.