Дуэльные отношения: в Евросоюзе объяснили отказ от уступок по Brexit

Европейский союз (ЕС) не откажется от механизма бэкстоп, который призван сохранить открытой британо-ирландскую границу после выхода из объединения Соединенного Королевства. Как пояснили «Известиям» источники в ЕС, Брюссель приветствует стремление нового британского правительства покинуть союз упорядоченно. Однако там недовольны тем, что со стороны Лондона нет никаких конкретных предложений на этот счет. Глава кабмина Борис Джонсон несомненно обсудит этот вопрос со своими коллегами во время первого зарубежного турне в качестве премьера, однако, по словам опрошенных «Известиями» экспертов, встречи с партнерами по G7 проблему Brexit не решат.

Безальтернативный режим

«Страховочный механизм — это гарантия того, что «жесткой границы» на острове Ирландия удастся избегать до тех пор, пока альтернатива не будет найдена. Те, кто выступает против режима бэкстоп, не предлагая реальных альтернатив, по факту поддерживают восстановление границы. Даже если они этого не признают». Так глава Европейского совета Дональд Туск отреагировал на обращение Бориса Джонсона, в котором британский премьер в очередной раз попросил исключить пункт «бэкстоп» из соглашения Лондона и Брюсселя по Brexit. Таким образом еврочиновник ясно дал понять: отказываться от механизма, о который достигнутая сделка трижды разбилась в британском парламенте, ЕС не будет.

Борис Джонсон выразил надежду на то, что Британия всё-таки покинет ЕС с соглашением, и пообещал, что Лондон не будет устанавливать на британо-ирландской границе дополнительную инфраструктуру и контрольно-пропускные пункты (КПП), приняв на себя соответствующие договорные обязательства. Он призвал к гибкости, которой требует особая обстановка в регионе, предложил, не прибегая к бэкстопу, в течение переходного периода достичь «альтернативных договоренностей» . А если их не удастся ввести в действие, опираться на доверие.

борис Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Фото: Global Look Press/Ik Aldama

Однако такие предложения Брюссель не убедили. Как рассказали «Известиям» источники в Евросоюзе, руководство объединения чрезвычайно ценит и разделяет стремление Лондона к упорядоченному «разводу» и сохранению Белфастского соглашения, однако разочаровано тем, что Британия не приводит конкретных предложений.

— Бэкстоп — это необходимое правовое решение, которое предотвращает возвращение к жесткой границе на острове Ирландия, — сказал собеседник «Известий» в Евросовете. — ЕС сожалеет о том, что новое руководство Соединенного Королевства хотело бы заменить этот правовой механизм на обязательство по какому-то решению, которое еще только предстоит разработать до конца переходного периода.

По словам другого источника, Борис Джонсон в своем письме в ЕС не предоставил никаких гарантий того, что такая договоренность будет достигнута, — напротив, его сообщение означает, что таких гарантий в принципе нет . При этом собеседник поставил под сомнение предложение Лондона отказаться от КПП на британо-ирландской границе: ведь в ситуации, когда действие законодательства ЕС не будет распространяться на Соединенное Королевство, «их установление станет необходимо для защиты здоровья потребителей, целостности единого рынка и места в нем Ирландии».

Как отмечает глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева, до окончания переходного периода (декабрь 2020 года) остается все меньше времени, и Брюссель считает, что его не хватит для проработки альтернатив. Более того, Brexit создал трудности для Ирландии, и это еще одна причина, по которой ЕС, защищая интересы своего государства-члена, отказывается «вскрывать» соглашение, подчеркнула эксперт.

Справка «Известий» Режим бэкстоп — это особый механизм по границе между Республикой Ирландия (самостоятельное государство – член Евросоюза) и Северной Ирландией (административно-политическая часть Соединенного Королевства). Он призван соблюсти прозрачность границы, чтобы сохранить Белфастское соглашение, установившее мир в регионе в 1998 году. Пункт «бэкстоп» предполагает, что в течение двух лет переходного периода после Brexit (должен состояться 31 октября 2019 года) Британия продолжит участвовать в Таможенном союзе ЕС и тем самым временно решит пограничную проблему. Но если за два года альтернатив этому механизму не найдут, Соединённое Королевство фактически навсегда останется членом ЕС без права голоса.

Еще один предмет для споров

Вероятность Brexit без сделки стала еще более высокой. Евросоюз не поддался давлению Бориса Джонсона, который обещал «выйти из ЕС любой ценой» и не согласился перезапустить диалог по соглашению. По мнению политологов, ждать того, что переговоры будут открыты вновь, бессмысленно.

— Процедура возобновления переговоров крайне сложна — она не сводится к тому, что Борис Джонсон приезжает в Брюссель, говорит с председателем Еврокомиссии и вот они соглашаются менять договор , — пояснил «Известиям» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. — Здесь надо перезапускать диалог между 28 сторонами, а это бесконечно длительная процедура с неопределенным результатом.

По словам Елены Ананьевой, Германия и Франция крайне обеспокоены перспективой Brexit без сделки, однако от принципиальных позиций отойти не могут.

— Борис Джонсон рассчитывает, что Европейский союз, что называется, «моргнет первым» (предположительно на саммите ЕС 17 октября). Его цель — выставить Брюссель неуступчивым и переложить на него вину за вероятный Brexit без соглашения, — сказал «Известиям» эксперт.

дорога Дорога между Омитом и Ньюри, которая пересекает границу между Республикой Ирландия и Великобританией Фото: Global Look Press/Artur Widak

Во второй половине августа британский премьер отправился в свое первое зарубежное турне в этом статусе. 21 августа прошли его переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, на 22-е запланирована встреча с французским лидером Эммануэлем Макроном, а с 24 по 26 августа он должен посетить саммит G7 в Биаррице. Однако и там договориться до чего-либо ему вряд ли удастся.

— На полях «семерки» будет возможность обсудить эту проблему, но я не думаю, что эти беседы что-то фундаментально решат, — сказал «Известиям» программный директор Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Иван Тимофеев. — Борис Джонсон находится в очень сложном положении. Ведь он не может отказаться от курса на выход из ЕС и вынужден лавировать между интересами промышленности, экономики и зарубежных партнеров, при этом работая на свою внутреннюю аудиторию.

По словам Федора Лукьянова, на саммите G7 тема Brexit может стать одной из линий раскола между странами. На стороне Бориса Джонсона находится американский лидер Дональд Трамп, который поддерживает «развод» Британии с ЕС, обещая ей «фантастическое торговое соглашение», европейские же страны занимают противоположные позиции, нейтральными остаются разве что Япония и Канада. Таким образом, тема эта определенно будет на повестке дня, и здесь уже возникает вопрос, насколько жестким будет столкновение.