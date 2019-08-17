Прямой эфир
Сюжет:

Треть британцев поддержали «жесткий» выход страны из ЕС

0
Фото: Global Look Press via ZUMA Press/David Cliff
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Треть британцев одобрили «жесткий» выход Соединенного Королевства из Евросоюза. Об этом в субботу, 17 августа, сообщает Independent, ссылаясь на итоги опроса, который был проведен по заказу издания.

Кто кого перебрексит: ЕС не намерен перезапускать диалог с Лондоном
Британия и Евросоюз готовятся к «разводу» без соглашения

Brexit без сделки, который собирается провести премьер-страны Борис Джонсон, поддержали 34% опрошенных. 49% респондентов сочли, что Джонсон должен либо перенести выход из ЕС, назначенный на 31 октября, либо отменить его вовсе, либо провести повторный референдум по данному вопросу.

13 августа сообщалось об опросе, проведенном компанией ComRes. Это исследование показало другую картину: согласно его результатам, планы Джонсона по Brexit поддержали 54% британцев.

14 августа сообщалось, что Джонсон обвинил Брюссель в нежелании договариваться об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС. Он напомнил, что британский парламент трижды отверг проект соглашения о Brexit, тем не менее «европейские друзья не проявляют готовности пойти на компромисс».

4 июля Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании. В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из ЕС 31 октября.

Референдум о выходе из ЕС прошел в Великобритании 23 июня 2016 года. за выход из ЕС проголосовали почти 52% британцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США пообещали Британии беспрецедентное партнерство после Brexit
Британцы потратили почти $5 млрд на запасы продуктов и лекарств из-за Brexit

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019