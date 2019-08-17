Треть британцев поддержали «жесткий» выход страны из ЕС

Треть британцев одобрили «жесткий» выход Соединенного Королевства из Евросоюза. Об этом в субботу, 17 августа, сообщает Independent, ссылаясь на итоги опроса, который был проведен по заказу издания.

Brexit без сделки, который собирается провести премьер-страны Борис Джонсон, поддержали 34% опрошенных. 49% респондентов сочли, что Джонсон должен либо перенести выход из ЕС, назначенный на 31 октября, либо отменить его вовсе, либо провести повторный референдум по данному вопросу.

13 августа сообщалось об опросе, проведенном компанией ComRes. Это исследование показало другую картину: согласно его результатам, планы Джонсона по Brexit поддержали 54% британцев.

14 августа сообщалось, что Джонсон обвинил Брюссель в нежелании договариваться об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС. Он напомнил, что британский парламент трижды отверг проект соглашения о Brexit, тем не менее «европейские друзья не проявляют готовности пойти на компромисс».

4 июля Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании. В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из ЕС 31 октября.

Референдум о выходе из ЕС прошел в Великобритании 23 июня 2016 года. за выход из ЕС проголосовали почти 52% британцев.