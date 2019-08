США пообещали Британии беспрецедентное партнерство после Brexit

Великобритания и США после выхода королевства из состава Евросоюза будут держать курс на «беспрецедентное партнерство». Об этом 13 августа написал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который сейчас находится в Британии с рабочим визитом.

«Вчера (12 августа. — «Известия») у меня состоялась отличная встреча с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Мы обсудили вопросы торговли, безопасности и возможности углубления наших двусторонних отношений после выхода Великобритании из ЕС», — написал Болтон в Twitter.

I had a great meeting with UK Prime Minister Boris Johnson yesterday. We discussed trade, security, and opportunities to deepen our bilateral relationship after the UK leaves the EU. The US and UK are on course for an unprecedented partnership. pic.twitter.com/wVWp8Mhaza