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США пообещали Британии беспрецедентное партнерство после Brexit

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Фото: REUTERS/BRITAIN-EU/JOHNSON-RUSSIAN REUTERS/Toby Melville
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Великобритания и США после выхода королевства из состава Евросоюза будут держать курс на «беспрецедентное партнерство». Об этом 13 августа написал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который сейчас находится в Британии с рабочим визитом.

«Вчера (12 августа. — «Известия») у меня состоялась отличная встреча с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Мы обсудили вопросы торговли, безопасности и возможности углубления наших двусторонних отношений после выхода Великобритании из ЕС», — написал Болтон в Twitter.

Также 12 августа у Болтона прошли переговоры с советником Джонсона по национальной безопасности Марком Седвиллом и главным советником Джонсона по стратегическим вопросам Эдвардом Листером.

Как отметил Болтон, Вашингтон «с энтузиазмом» поддерживает решительность Лондона в отношении жесткого Brexit и готов к заключению сделок о свободной торговле сразу после выхода Британии из ЕС.

28 июля стало известно, что правительство Великобритании усилило подготовку к выходу из Евросоюза без заключения сделки на фоне заявлений Брюсселя о нежелании пересматривать ранее принятый проект соглашения.

Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании 24 июля. В программной речи он заявил, что настроен вывести королевство из ЕС 31 октября «без всяких «но».

Согласно опросу компании ComRes, Джонсона в его решительности провести жесткий сценарий Brexit поддерживают более половины жителей королевства, а именно 54%. В то же время, британские СМИ пишут, что жители страны начали активно запасаться продуктами и лекарствами.

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