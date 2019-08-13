США пообещали Британии беспрецедентное партнерство после Brexit

Великобритания и США после выхода королевства из состава Евросоюза будут держать курс на «беспрецедентное партнерство». Об этом 13 августа написал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который сейчас находится в Британии с рабочим визитом.

«Вчера (12 августа. — «Известия») у меня состоялась отличная встреча с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Мы обсудили вопросы торговли, безопасности и возможности углубления наших двусторонних отношений после выхода Великобритании из ЕС», — написал Болтон в Twitter.

I had a great meeting with UK Prime Minister Boris Johnson yesterday. We discussed trade, security, and opportunities to deepen our bilateral relationship after the UK leaves the EU. The US and UK are on course for an unprecedented partnership. pic.twitter.com/wVWp8Mhaza — John Bolton (@AmbJohnBolton) August 13, 2019

Также 12 августа у Болтона прошли переговоры с советником Джонсона по национальной безопасности Марком Седвиллом и главным советником Джонсона по стратегическим вопросам Эдвардом Листером.

Как отметил Болтон, Вашингтон «с энтузиазмом» поддерживает решительность Лондона в отношении жесткого Brexit и готов к заключению сделок о свободной торговле сразу после выхода Британии из ЕС.

28 июля стало известно, что правительство Великобритании усилило подготовку к выходу из Евросоюза без заключения сделки на фоне заявлений Брюсселя о нежелании пересматривать ранее принятый проект соглашения.

Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании 24 июля. В программной речи он заявил, что настроен вывести королевство из ЕС 31 октября «без всяких «но».

Согласно опросу компании ComRes, Джонсона в его решительности провести жесткий сценарий Brexit поддерживают более половины жителей королевства, а именно 54%. В то же время, британские СМИ пишут, что жители страны начали активно запасаться продуктами и лекарствами.