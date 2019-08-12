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CNN рассказала о попытках Джонсона напугать Европу

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Фото: REUTERS/Pool
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытается напугать Евросоюз (ЕС), чтобы заключить более выгодное для Лондона соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС (Brexit). Об этом говорится в материале CNN.

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Автор статьи пишет, что Джонсон еще до вступления в должность премьера неоднократно заявлял, что в случае своего назначения будет готов организовать Brexit без соглашения с Брюсселем об условиях выхода и дальнейшего сотрудничества.

«Логика выглядит примерно так: Brexit без договора нанесет ущерб не только Великобритании, но и европейским странам. И, увидев, что Джонсон серьезен, Европа в конце концов сдастся и пересмотрит соглашение», — указано в материале CNN.

Но если цель всего этого состоит в том, чтобы напугать ЕС, — это не работает, заключил автор.

30 июля министр по выходу Великобритании из Евросоюза Стивен Баркли заявил, что Соединенное Королевство покинет европейское сообщество 31 октября независимо от того, договорятся стороны об условиях Brexit или нет.

24 июля Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании. В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из Евросоюза 31 октября «без всяких «но». В начале августа британские СМИ писали, что Джонсон намерен осуществить Brexit, даже если большинство членов палаты общин парламента Великобритании вынесет его правительству вотум недоверия.

По словам советника главы кабмина Доминика Каммингса, вотум недоверия может быть вынесен в сентябре, когда возобновятся заседания, что потенциально приведет к внеочередным выборам.

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