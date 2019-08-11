СМИ узнали о гневе Елизаветы II в адрес британских политиков

Королева Великобритании Елизавета II разочарована политиками Соединенного королевства и их неспособностью правильно действовать в условиях Brexit. Об этом в воскресенье, 11 августа, пишет газета Daily Mail со ссылкой на неназванных помощников монарха.

«Ее Величество выразила свое раздражение и разочарование по поводу компетенции нашего политического руководства, и это разочарование будет только расти», — рассказал один из собеседников издания.

Отмечается, что королевские помощники были удивлены тоном 93-летней Елизаветы II, назвав ее «действительно встревоженной» состоянием британской политики.

Источники издания выражают опасения, что королева окажется на политической арене в преддверии крайнего срока выхода Великобритании из ЕС — 31 октября. Традиционно королева Великобритании воздерживается от участия в политике насколько это возможно, она лишь утверждает решения правительства, поясняет Daily Mail.

Тем не менее, как пишет газета, представители парламента, выступающие за сохранение членства страны в ЕС, настаивают на том, что Елизавете II не останется иного выбора, кроме как уволить премьер-министра страны Бориса Джонсона, если в палате общин будет принято решение о недоверии главе кабинета министров, а он откажется уйти добровольно.

«Королева могла бы написать ему (Джонсону. — Ред.) письмо о том, что он уволен. Если ей понадобится уволить его, конечно же, она сможет это сделать», — заявил один из источников издания.

24 июля Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании. В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из Евросоюза 31 октября «без всяких «но». В начале августа британские СМИ писали, что Джонсон намерен осуществить Brexit, даже если большинство членов палаты общин парламента Великобритании вынесет его правительству вотум недоверия.

По словам советника главы кабмина Доминика Каммингса, вотум недоверия может быть вынесен в сентябре, когда возобновятся заседания, что потенциально приведет к внеочередным выборам.