Прямой эфир

Соратник Джонсона заявил о неспособности парламента остановить Brexit

0
Фото: REUTERS/Simon Dawson
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский премьер-министр Борис Джонсон выведет Соединенное Королевство из Евросоюза до 31 октября, даже если большинство членов палаты общин парламента Великобритании вынесет его правительству вотум недоверия, считает советник главы кабмина Доминик Каммингс. Об этом в субботу, 3 августа, пишет газета The Telegraph.

Клуб по интересу: Борис Джонсон собрал кабмин под Brexit
Ключевые посты в новом британском правительстве заняли бывшие соперники премьера в борьбе за кресло

По его словам, палата общин может решить вынести вотум недоверия Джонсону в сентябре, когда возобновятся заседания, что потенциально приведет к внеочередным выборам. Тем не менее, отметил Каммингс, глава правительства может назначить голосование на даты после 31 октября.

Советник премьера при этом отметил, что даже в таком случае считает наиболее вероятной победу Консервативной партии, передает РБК. Ранее лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин не исключал возможность инициировать вотум недоверия Джонсону, «когда это будет уместно».

Как отмечается, Доминик Каммингс руководил кампанией Vote leave, которая призывала британцев проголосовать на референдуме 2016 года за выход из ЕС. Позже комитет по стандартам и привилегиям палаты общин рекомендовал членам парламента вынести ему предупреждение, поскольку тот не присутствовал на слушании по делу об использовании фейковых новостей в ходе кампании.

30 июля министр по выходу Великобритании из Евросоюза Стивен Баркли заявил, что Соединенное Королевство покинет европейское сообщество 31 октября независимо от того, договорятся стороны об условиях Brexit или нет.

24 июля Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании. В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из Евросоюза 31 октября «без всяких «но».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit
Власти Британии дополнительно выделили $2,6 млрд на подготовку Brexit

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017