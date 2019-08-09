Прямой эфир
Сюжет:

В Британском музее появились банкноты с изображением Бориса Джонсона

0
Фото: Rui Vieira/Pool via REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фейковые банкноты с портретом премьер-министра Бориса Джонсона пополнили коллекцию Британского музея. Об этом в пятницу, 9 августа, написала газета The Guardian.

Клуб по интересу: Борис Джонсон собрал кабмин под Brexit
Ключевые посты в новом британском правительстве заняли бывшие соперники премьера в борьбе за кресло

Банкноты оформлены по образцу 10-фунтовой купюры, но их номинал составляет 350 млн фунтов.

Отмечается, что на купюрах написано «Обещаю не выплатить в систему государственного здравоохранения 350 млн фунтов» и обозначено, что они выпущены «Банком лжи о Brexit».

Слоган «Мы передаем ЕС 350 млн фунтов в неделю» использовали в рекламе перед референдумом сторонники Brexit, имея в виду взносы Британии в Евросоюз.

Противники выхода из ЕС называли эту цифру фейком и обращали внимание, что она не учитывает субсидиии от Евросоюза, которые получает Британия.

Они говорили, что лучше эти деньги потратить на нужды королевства, например, на государственную медицину.

Кроме того, в коллекцию музея вошли купюры со спикером Палаты общин Джейкобом Рис-Моггом.

Музей признал высокую историческую ценность тех и других купюр.

24 июля Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании. В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из Евросоюза 31 октября «без всяких «но».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лондон заявил о готовности заключить торговую сделку с США сразу после Brexit
Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017