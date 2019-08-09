В Британском музее появились банкноты с изображением Бориса Джонсона

Фейковые банкноты с портретом премьер-министра Бориса Джонсона пополнили коллекцию Британского музея. Об этом в пятницу, 9 августа, написала газета The Guardian.

Банкноты оформлены по образцу 10-фунтовой купюры, но их номинал составляет 350 млн фунтов.

Отмечается, что на купюрах написано «Обещаю не выплатить в систему государственного здравоохранения 350 млн фунтов» и обозначено, что они выпущены «Банком лжи о Brexit».

Слоган «Мы передаем ЕС 350 млн фунтов в неделю» использовали в рекламе перед референдумом сторонники Brexit, имея в виду взносы Британии в Евросоюз.

Противники выхода из ЕС называли эту цифру фейком и обращали внимание, что она не учитывает субсидиии от Евросоюза, которые получает Британия.

Они говорили, что лучше эти деньги потратить на нужды королевства, например, на государственную медицину.

Кроме того, в коллекцию музея вошли купюры со спикером Палаты общин Джейкобом Рис-Моггом.

Музей признал высокую историческую ценность тех и других купюр.

24 июля Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании. В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из Евросоюза 31 октября «без всяких «но».