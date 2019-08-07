Лондон заявил о готовности заключить торговую сделку с США сразу после Brexit

Великобритания надеется заключить соглашение о свободной торговле с США в кратчайшие сроки после завершения процедуры выхода из Евросоюза. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

«Президент [США Дональд] Трамп вновь ясно дал понять, что хочет заключить амбициозное соглашение о свободной торговле с Великобританией. Я надеюсь, мы сможем сделать это как можно раньше после того, как мы покинем ЕС 31 октября», — сказал министр на совместной пресс-конференции с американским госсекретарем Майклом Помпео в Госдепартаменте в среду, 7 августа.

По словам Рааба, новый кабмин Великобритании «совершенно решительно настроен покинуть ЕС к концу октября», — передает ТАСС.

Он добавил, что в целом в вопросе Brexit Лондон намерен «уменьшать риски, что бы ни случилось».

28 июля стало известно, что правительство Великобритании усилило подготовку к проведению выхода из состава Евросоюза без заключения сделки на фоне заявлений Брюсселя о нежелании пересматривать ранее принятый проект соглашения.

25 июля в ЕС заявили, что не будут выполнять условия нового соглашения по Brexit в ответ на предложение британского премьер-министра Бориса Джонсона убрать из проекта договоренностей с ЕС пункт о так называемом механизме бэкстоп. В соответствии с ним Северная Ирландия может остаться частью Таможенного союза ЕС, если до конца переходного периода стороны не найдут решения по поводу границы между Северной Ирландией (часть Великобритании) и Республикой Ирландия (член ЕС).

24 июля Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании. В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из Евросоюза 31 октября «без всяких «но».