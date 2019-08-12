Болтон заверил Британию в поддержке ее выхода из ЕС без сделки

США «с энтузиазмом» поддержат выход Великобритании из Евросоюза без сделки, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон. Как сообщает Reuters, с таким заявлением он выступил во время визита в Лондон в понедельник, 12 августа.

В беседе с британским премьер-министром Борисом Джонсоном Болтон отметил, что президент США Дональд Трамп «хочет видеть успешный выход Британии из ЕС 31 октября». Также он подчеркнул, что США готовы будут сразу же после Brexit приступить к работе над соглашением о свободной торговле с Великобританией.

«Если таково решение британского руководства, мы его поддержим, вот что я стараюсь донести. Мы с вами», — сказал Болтон журналистам после встречи с Джонсоном.

7 августа глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил, что Великобритания надеется заключить с США договор о свободной торговле в кратчайшие сроки после выхода из ЕС. Рааб подчеркнул, что новый кабмин Великобритании «совершенно решительно настроен покинуть ЕС к концу октября».

28 июля стало известно, что правительство Великобритании усилило подготовку к проведению выхода из состава Евросоюза без заключения сделки на фоне заявлений Брюсселя о нежелании пересматривать ранее принятый проект соглашения.

24 июля Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании. В своей программной речи он заявил, что решительно настроен вывести страну из Евросоюза 31 октября.