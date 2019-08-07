Лукашенко рассказал о своем отношении к Brexit

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не хотел бы распада Евросоюза и «двойственно» относится к Brexit. Об этом он заявил на встрече с послом Великобритании в республике Фионной Гибб.

По словам Лукашенко, его отношение к ЕС «не все понимают» из-за санкций. Однако он считает Евросоюз одной из «опор планеты» наряду с США, Китаем, Индией, Россией, передает «РИА Новости». Если одну из опор вырвать, мир не разрушится, но потеряет стабильность.

Великобритания — «очень мощная страна», отметил Лукашенко, и ее выход из ЕС — огромная потеря.

В феврале 2019 года ЕС продлил на год санкции против Белоруссии. Речь идет о запрете на поставки оружия и техники, которые могут быть использованы «для внутренних репрессий». Лицам, попавшим под ограничения, запрещен въезд в страны европейского объединения, а также доступ к активам в Евросоюзе. Одновременно с этим Совет ЕС продлил разрешение на закупку Белоруссией биатлонного оборудования в европейских странах.

ЕС впервые ввел санкции против Минска в 2004 году. Позднее Совет ЕС принял дополнительные меры в отношении лиц, причастных к нарушению международных норм, в том числе в области прав человека. В 2011 году было введено эмбарго на поставки оружия. Через пять лет Евросоюз пересмотрел санкционную политику в отношении Белоруссии, сняв ограничения со 170 лиц и четырех компаний.