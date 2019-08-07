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Бишкек возмутился встречей Лукашенко с экс-лидером Киргизии Бакиевым

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Фото: РИА Новости/Акылбек Батырбеков
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МИД Киргизии выразил протест после встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с бывшим киргизским лидером Курманбеком Бакиевым. Об этом сообщается на сайте ведомства 7 августа.

В связи с переговорами в ведомство был вызван глава белорусской дипмиссии в Бишкеке Сергей Иванов. Ему вручили ноту протеста и напомнили, что Бакиев осужден на родине.

«Кыргызская сторона считает категорически недопустимым использование в ходе данной встречи государственной символики Кыргызской Республики и упоминание кыргызско-белорусской дружбы, что в корне не отвечает принципам дружбы и сотрудничества между двумя государствами», — говорится в сообщении МИДа.

В ведомстве призвали Минск «изменить свой подход к данной ситуации» и сосредоточиться на позитивной повестке дня.

Встреча Лукашенко и Бакиева состоялась 6 августа в Минске. Как пишет «РИА Новости», белорусский президент поздравил экс-лидера Киргизии с его 70-летием и вручил в качестве подарка картину и кортик.

Курманбек Бакиев занимал пост президента Киргизии с 2005 по 2010 год. Он был свергнут в ходе народной революции и бежал за границу. Сейчас Бакиев проживает в Белоруссии. На родине его приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за различные преступления. Бишкек добивался экстрадиции Бакиева, однако Минск ответил отказом.

Похищенные Бакиевым $4,6 млн были обнаружены в ходе расследования уголовного дела в США в отношении Евгения Гуревича — приближенного к семье Бакиевых. В декабре 2017 года Октябрьский райсуд Бишкека заочно приговорил Бакиева и его брата Жаныбека Бакиева к десяти годам лишения свободы за пособничество коррупции в рамках дела о незаконном преобразовании в 2008 году 262 га сельскохозяйственных угодий в участки для строительства частных жилых домов.

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