Стала известна личность погибшего в Киргизии российского альпиниста

Российский турист, который погиб на пике Ленина в Киргизии, оказался заместителем главы договорно-правового департамента МВД РФ, генералом-майором внутренней службы Иваном Ивановым. Об этом в понедельник, 5 августа, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

«Генерал Иванов был любителем горного спорта. В этот отпуск он отправился покорять пик Ленина в Киргизии. Трагедия произошла в тот момент, когда он спускался с горы-семитысячника. Операция по спуску тела офицера с горы в настоящий момент завершена», — отметил собеседник агентства.

О смерти 45-летнего туриста стало известно накануне, однако его личные данные не сообщались.

В конце июля в министерстве чрезвычайных ситуаций Киргизии рассказали, что спасатели ищут российского альпиниста, пропавшего в горах республики. По данным ведомства, гражданин России совершал спуск с пика Ленина и на высоте в 5 тыс. метров перестал выходить на связь.