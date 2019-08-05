Прямой эфир

Стала известна личность погибшего в Киргизии российского альпиниста

0
Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский турист, который погиб на пике Ленина в Киргизии, оказался заместителем главы договорно-правового департамента МВД РФ, генералом-майором внутренней службы Иваном Ивановым. Об этом в понедельник, 5 августа, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

«Генерал Иванов был любителем горного спорта. В этот отпуск он отправился покорять пик Ленина в Киргизии. Трагедия произошла в тот момент, когда он спускался с горы-семитысячника. Операция по спуску тела офицера с горы в настоящий момент завершена», — отметил собеседник агентства.

О смерти 45-летнего туриста стало известно накануне, однако его личные данные не сообщались.

В конце июля в министерстве чрезвычайных ситуаций Киргизии рассказали, что спасатели ищут российского альпиниста, пропавшего в горах республики. По данным ведомства, гражданин России совершал спуск с пика Ленина и на высоте в 5 тыс. метров перестал выходить на связь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Альпинист из Румынии получил травму ноги при восхождении на Эльбрус
Известный российский альпинист погиб в горах Таджикистана

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017