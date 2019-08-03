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Альпинист из Румынии получил травму ноги при восхождении на Эльбрус

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Фото: МЧС РФ
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Альпинист из Румынии повредил ногу при восхождении на гору Эльбрус. Как сообщается на сайте главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии, информация об этом поступила спасателям утром в субботу, 3 августа.

Турист находился на высоте 5,1 тыс. м. В 10:40 мск мужчину 1986 года рождения эвакуировали. На поляне «Азау» его передали сотрудникам скорой помощи.

1 июля сообщалось, что спасатели эвакуировали с Эльбруса москвича, которому стало плохо на склоне. Мужчина от госпитализации отказался.

Эльбрус является высочайшей горной вершиной России и Европы. Его высота составляет 5642 м над уровнем моря. Первое успешное восхождение на Эльбрус было совершено в 1829 году в рамках научной экспедиции Российской Академии наук.

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