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Известный российский альпинист погиб в горах Таджикистана

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Фото: TASS/DPA/Karl-Josef Hildenbrand
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Российский альпинист Василий Дроздов, удостоенный звания «Снежный барс», погиб в горах Таджикистана. Об этом сообщили в четверг, 1 августа, в пресс-службе агентства по спорту Архангельской области.

Отмечается, что альпинист погиб 29 июля в районе Гиссаро-Алай во время восхождения на Бодхону по маршруту Житенева 6А в результате обвала участка рельефа.

В восхождении 39-летний спортсмен участвовал с тремя альпинистами из Архангельской области. Сейчас группа занимается оформлением документов для организации перевозки тела спортсмена из Душанбе на родину — в Северодвинск.

Дроздов был удостоен почетного звания «Снежный барс» за восхождения на пять семитысячников, расположенных на территории бывшего СССР.

29 июля сообщалось, что спасатели ищут российского альпиниста, пропавшего в горах Киргизии. 45-летний россиянин совершал спуск с пика Ленина и на высоте в 5 тыс. м перестал выходить на связь.

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