Альпинист из России пропал в горах Киргизии

Спасатели ищут российского альпиниста, пропавшего в горах Киргизии. Об этом сообщили в понедельник, 29 июля, в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций республики.

По данным ведомства, 45-летний гражданин России совершал спуск с пика Ленина и на высоте в 5 тыс. метров перестал выходить на связь, передает «РИА Новости».

Отмечается, что в воскресенье на место пропажи альпиниста были направлены шесть спасателей, которые после ночевки в горном лагере возобновили поиски утром в понедельник. К поискам планируется привлечь дополнительные группы спасателей, которые находятся в районе пика Ленина.

1 июля сообщалось, что спасатели эвакуировали с Эльбруса москвича, которому стало плохо на склоне.