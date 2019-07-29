Прямой эфир

Альпинист из России пропал в горах Киргизии

0
Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спасатели ищут российского альпиниста, пропавшего в горах Киргизии. Об этом сообщили в понедельник, 29 июля, в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций республики.

По данным ведомства, 45-летний гражданин России совершал спуск с пика Ленина и на высоте в 5 тыс. метров перестал выходить на связь, передает «РИА Новости».

Отмечается, что в воскресенье на место пропажи альпиниста были направлены шесть спасателей, которые после ночевки в горном лагере возобновили поиски утром в понедельник. К поискам планируется привлечь дополнительные группы спасателей, которые находятся в районе пика Ленина.

1 июля сообщалось, что спасатели эвакуировали с Эльбруса москвича, которому стало плохо на склоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер
Спасатели нашли тела пропавших в Гималаях альпинистов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017