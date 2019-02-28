США вернули Киргизии похищенные экс-президентом Бакиевым $4,6 млн

США начислили Киргизии $4,6 млн, конфискованные у бывшего президента республики Курманбека Бакиева. Об этом 28 февраля проинформировал минфин Киргизии.

«Данные средства в размере $4,6 млн поступили на счета республики», — приводит ТАСС комментарий представителя ведомства.

США и Киргизия подписали соглашение «О возврате активов, похищенных во время прежнего режима Курманбека Бакиева» 25 февраля 2019 года. При этом в документе указано, что Бишкек должен потратить эти деньги на медицинское оборудование и технику для больниц отдаленных от столицы районов, а также на установку водоочистных систем в ряде регионов.

Курманбек Бакиев занимал пост президента Киргизии с 2005 по 2010 год. Он был свергнут в ходе народной революции и бежал за границу. Сейчас Бакиев находится в Белоруссии. На родине его приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за различные преступления. Бишкек добивался экстрадиции Бакиева, однако Минск ответил отказом.

Похищенные Бакиевым $4,6 млн были обнаружены в ходе расследования уголовного дела в США в отношении Евгения Гуревича — приближенного к семье Бакиевых.

В декабре 2017 года Октябрьский райсуд Бишкека заочно приговорил бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева и его брата Жаныбека Бакиева к десяти годам лишения свободы за пособничество коррупции в рамках дела о незаконном преобразовании в 2008 году 262 га сельскохозяйственных угодий в участки для строительства частных жилых домов.