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Британцы потратили почти $5 млрд на запасы продуктов и лекарств из-за Brexit

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Фото: Depositphotos
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Британцы активно запасаются продуктами и лекарствами на случай жесткого сценария выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit). Всего на это они уже потратили не менее £4 млрд ($4,82 млрд), пишет The Guardian в понедельник, 12 августа.

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Согласно недавно проведенному исследованию, складированием товаров из-за возникшей неопределенности занимается каждый пятый житель страны. Опрос показал, что около 800 тыс. человек потратили на это дело свыше £1 тыс. Среди респондентов 74% рассказали, что купили продукты питания, 50% — лекарства, еще 46% опрошенных приобрели напитки.

Причем запасы делают не только рядовые британцы, но и компании, опасающиеся проблем с поставками. Так, недавно об этом объявили крупнейший ритейлер зоотоваров Pets at Home, а также сеть Domino's Pizza.

30 июля министр по выходу Великобритании из Евросоюза Стивен Баркли заявил, что Соединенное Королевство покинет объединение 31 октября независимо от того, договорятся стороны об условиях Brexit или нет.

24 июля Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании. В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из Европейского союза 31 октября «без всяких «но». Позднее британские СМИ писали, что Джонсон намерен осуществить Brexit, даже если большинство членов нижней палаты британского парламента вынесет его правительству вотум недоверия.

По словам советника главы кабмина Доминика Каммингса, вотум недоверия может быть вынесен в сентябре, когда возобновятся заседания палаты общин, что потенциально приведет к внеочередным парламентским выборам.

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