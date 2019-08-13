Более половины британцев поддержали планы Джонсона по Brexit

Более половины британцев поддерживают своего нового премьер-министра Бориса Джонсона в его намерении вывести Соединенное Королевство из Евросоюза «несмотря ни на что», даже если ради этого придется приостановить работу парламента. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на данные опроса, проведенного компанией ComRes.

Согласно этим данным, 54% респондентов уверены, что работу законодательного органа можно приостановить, чтобы не дать парламентариям возможности препятствовать «жесткому» Brexit. 62% опрошенных считают, что идеи главы британского кабмина по поводу выхода станы из ЕС отвечают настроению общественности больше, чем идеи членов парламента.

Также, как показали результаты исследования, 54% заявили, что считают Джонсона лучим премьером, чем они ожидали. Противоположную точку зрения высказали 46%, передает «РИА Новости».

При этом отмечается, что 74% британцев опасаются, что Brexit «без сделки» приведет к увеличению стоимости жизни. 65% беспокоятся, что это может оказать влияние на поставки медикаментов, еще 57% тревожатся из-за поставок свежих продуктов питания.

Опрос проводился 9–10 августа. В нем приняли участие 2011 граждан Великобритании в возрасте старше 18 лет.

3 августа советник главы британского правительства Доминик Каммингс заявил, что Джонсон выведет Соединенное Королевство из Евросоюза до 31 октября, даже если большинство членов палаты общин парламента Великобритании вынесет его правительству вотум недоверия.

24 июля Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании. В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из Евросоюза 31 октября «без всяких но».