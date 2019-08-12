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Жена Бориса Джонсона рассказала о борьбе со смертельным заболеванием

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Фото: TASS/Zuma/PA Wire/PA Images
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Жена премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Марина Уилер рассказала о борьбе с раком. О своей болезни она поведала в статье издания The Sunday Times 11 августа.

Женщина рассказала, что в начале года у нее диагностировали рак шейки матки и она уже перенесла три операции по удалению опухоли.

Уилер отметила, что из-за диагноза ей пришлось отменить давно планировавшуюся поездку в Россию. При этом она сообщила, что лечение прошло довольно успешно и анализы показали хорошие результаты.

С помощью своей истории Уилер попыталась обратить внимание британок на важность регулярного прохождения обследования на наличие признаков онкологических заболеваний.

10 августа американские ученые рассказали, какая еда поможет снизить риск возникновения рака кожи.

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