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Ученые рассказали о снижающих риск возникновения рака кожи продуктах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Американские ученые из Университета Брауна рассказали, какая еда поможет снизить риск возникновения рака кожи. Об этом сообщило издание Focus.

Выяснилось, что пища, богатая витамином А, может сократить риск возникновения плоскоклеточной карциномы, которая является вторым по частоте возникновения вида рака кожи.

Эффективность витамина получилось доказать благодаря двум исследованиям. В первом случае ученые в течение 28 лет наблюдали за здоровьем 121 700 женщин, а во втором на протяжении 26 лет — за 51 529 мужчинами. У 123 тыс. участников эксперимента была светлая кожа, которая подвержена онкологическому заболеванию.

Испытуемые вели анкеты, куда вносили информацию о своем питании. В итоге, за весь период наблюдения раком кожи заболели около 3% участников эксперимента, при этом риск возникновения онкологического заболевания у группы, предпочитавшей продукты с большим содержанием витамина, был ниже примерно на 17%.

«Участники исследования получали его (витамин) преимущественно из фруктов и овощей. Особенно много витамина А содержится в кудрявой капусте, моркови и батате», — говорится в материале.

Ученые также указали, что на развитие болезни могли повлиять и другие факторы. Например, курение или пристрастие к загару. Кроме того, они отметили, что превышение допустимой нормы витамина А в организме может плохо сказаться на здоровье.

25 июля были названы вызывающие рак хронические болезни.

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