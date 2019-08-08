Девушка спутала агрессивную форму рака с беременностью и умерла

В Великобритании 24-летняя латвийка Баибе Краупсе приняла рак за беременность и умерла. Об этом 6 августа сообщило издание Wales Online.

Девушка училась и работала в баре в Великобритании. Однажды она заметила, что у нее растет живот, и поспешила поделиться со своей матерью радостной новостью о беременности.

Однако первое УЗИ выявило у Краупсе агрессивную форму рака. Врачи не смогли помочь девушке, и 22 июля она умерла.

Семья и коллеги Краупсе очень тяжело переживают утрату. Так, по словам управляющего бара Jack Murphys, в котором работала девушка, она была очень заботливой и самоотверженной.

7 августа была названа помогающая в лечении рака диета.