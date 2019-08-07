Названа помогающая в лечении рака диета

Американские ученые выяснили, какой тип питания помогает при лечении онкологических заболеваний. Их исследование было опубликовано в научном журнале Nature.

Эксперимент проводился на грызунах. Из рациона животных исследователи исключили вещество метионин, который присутствует в протеинах мяса, рыбы и молочных продуктов. В результате, они получили практически веганскую диету.

Позже выяснилось, что такой тип питания благотворно сказывается на эффективности химиотерапии и лучевой терапии при лечении рака. Помимо этого специалисты не исключили, что здесь также сказался эффект препарата 5-фторурацила, обладающего противораковым действием.

25 июля были названы вызывающие рак хронические болезни.