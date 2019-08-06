Новый метод лечения рака внедрили в Свердловском онкодиспансере

В Свердловском онкологическом диспансере внедрили новый метод лечения рака простаты. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Как рассказал заведующий отделением радионуклидной диагностики Андрей Гриб, лекарственный радиофармпрепарат радия хлорид позволяет воздействовать на метастазы именно в костях. Это позволяет значительно снизить боль у пациента, пишет «ТагилСити.ру».

Препарат также дает возможность снизить дозировку обезболивающего и проводить профилактику переломов костей и позвонков, которые являются осложнением при заболевании.

Лекарство доставлено в рамках национального проекта «Здравоохранение».

По словам министра здравоохранения региона Андрея Цветкова, 90% пациентов получают помощь в лечении онкологических заболеваний в рамках ОМС.

В конце июля главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн выразил мнение, что премирование медработников за выявление рака у пациентов, проходящих медосмотр или диспансеризацию, может повысить эффективность ранней диагностики таких болезней.