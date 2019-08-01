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Британские ученые придумали новый способ прогнозирования рака шейки матки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Ученые из Лондонского университета королевы Марии разработали специальный тест, который поможет женщинам спрогнозировать злокачественные изменения в клетках шейки матки и вовремя провести операцию, пишет Medicalxpress.

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Предраковым заболеванием шейки матки является дисплазия — формирование измененных (атипичных) клеток в тканях шейки матки. В зависимости от объемов пораженного участка различают три вида дисплазии: CIN1 (легкая), CIN2 (умеренная) и CIN3 (тяжелая). При этом последняя, третья стадия и неинвазивный рак объединены в одну группу, так как их трудно отличить при проведении первичных исследований.

Средняя стадия дисплазии хорошо поддается лечению, но в некоторых случаях может достаточно быстро прогрессировать и перейти в CIN3. Для того, чтобы определить глубину заболевания и спрогнозировать быстроту развития атипичных клеток ученые разработали специальный тест на метилирование ДНК S5.

В настоящее время в Великобритании большинству женщин с умеренной дисплазией рекомендуется незамедлительно проводить хирургическое вмешательство для удаления измененных клеток, но такая операция на шейке матки может негативно повлиять на исход будущих беременностей, провоцируя выкидыш и преждевременные роды. До настоящего времени исследований, которые могли бы точно спрогнозировать развитие дисплазии не существовало.

В ближайшее время тест будет проходить дополнительные исследования в разных странах. Предположительно, он станет доступен в 2020 году.

20 июля сообщалось, что на развитие рака может повлиять так называемый синдром такоцубо, или синдром «разбитого сердца».

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