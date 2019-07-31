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Ученые создали эмбион-химеру из клеток человека и обезьяны

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Фото: elpais.com
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Американо-испанская команда ученых создала эмбрион-химеру из клеток человека и обезьяны. Как пишет El Pais, эксперимент проведен в китайской лаборатории. О нем изданию рассказала одна из участниц проекта, биолог Эстрелья Нуньес.

По ее словам, ученые исследовали возможность выращивать органы для трансплантации и для этого вводили стволовые клетки человека в эмбрионы животных. В результате появилась химера — так биологи называют организм, созданный из генетически разнородных клеток. Впрочем, существо так и не появилось на свет, поскольку ученые прервали процесс его развития.

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Подробностей эксперимента они не раскрыли, но, как отметила Нуньес, результаты его «очень многообещающие». Она добавила, что исследователи будут продолжать работу с человеческими клетками и клетками животных, в том числе нечеловекообразных приматов.

Некоторых экспертов результаты этого эксперимента озадачили. Так, руководитель Центра регенеративной медицины Барселоны Анхель Райа задался вопросом этичности подобных опытов.

«Что случится, если стволовые клетки сформируют человеческие нейроны в мозгу животного? Появится ли у него сознание?» — сказал он.

Однако, по словам Нуньес, уже создан механизм «самоуничтожения человеческих клеток», если они попадут в мозг.

30 июля в Японии одобрили заявку биологов из Университета Токио на проведение опытов над гибридными человеческими и мышиными эмбрионами. До 1 марта 2019 года в Японии действовал запрет на использование зародышей, содержащих клетки человека, а также на продолжение любых экспериментов на смешанных эмбрионах дольше 14 дней. Когда запрет сняли, подобные эмбрионы стало можно не уничтожать по истечении двух недель, а имплантировать суррогатным матерям-животным.

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