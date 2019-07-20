Названы способные повлиять на появление рака события в жизни

Американские ученые пришли к выводу, что на развитие рака может повлиять так называемый синдром такоцубо или синдром разбитого сердца. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of the American Heart Association.

Отмечается, что данный синдром появляется при сильном психологическом стрессе и может вызывать острую преходящую дисфункцию левого желудочка. Болезнь проявляется внезапным развитием сердечной недостаточности или болей в груди, сочетающихся с изменениями на ЭКГ, характерными для инфаркта миокарда.

По словам исследователей, такой синдром может развиваться на фоне стрессовых ситуаций, вызывающих сильные негативные эмоции. Такими событиями могут быть смерть близкого человека или расставание. Также к такому состоянию могут привести и радостные события, вызывающие сильные эмоции. К примеру, свадьба или получение новой работы.

Исследователи установили, что у каждого шестого человека с синдромом такоцубо возникает рак. Несмотря на то что связь синдрома сердечной недостаточности с появлением злокачественной опухоли до конца не изучена, врачи рекомендуют по возможности обследовать организм после сильных потрясений.

21 марта ученые Бостонского университета в США установили ген, который способствует ускоренному старению человека под влиянием стресса.