Ученые рассказали о пользе красного вина для полета на Марс

Американские ученые из Гарвардского университета заявили, что красное вино поможет астронавтам и космонавтам избежать атрофии мышц при полете на Марс.

Об этом говорится в статье в журнале Frontiers in Physiology, опубликованной 18 июля. По словам медиков, красное вино содержит вещество ресвератрол, которое защищает мускулы млекопитающих при низком уровне гравитации.

Исследователи указали, что, если человек проживет всего три недели в космосе, объем мускулов в его голенях сократится на треть. Однако с этим можно бороться при помощи диеты, включающей красное вино и кожуру винограда.

Ученые выяснили, что ресвератрол замедляет деградацию мускулов и многие другие негативные эффекты, связанные с развитием диабета второго типа. Схожие проблемы испытывает экипаж Международной космической станции (МКС).

Российские и американские ученые из Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна проанализировали данные о здоровье 301 астронавта и 117 космонавтов.

В результате исследования специалисты пришли к выводу, что смертность от рака и сердечно-сосудистых заболеваний у пилотов не связана с повышенными дозами радиации, которые эти люди получают во время полетов в космос.