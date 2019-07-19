Прямой эфир

Ученые рассказали о пользе красного вина для полета на Марс

0
Фото: Global Look Press/Christian GUY
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские ученые из Гарвардского университета заявили, что красное вино поможет астронавтам и космонавтам избежать атрофии мышц при полете на Марс.

Каких не берут: космопсихологи о колонизации Марса и женщинах на борту
Почему не стоит отправлять в космос тех, кто не хочет возвращаться, и как гендерное разнообразие влияет на работу экипажа?

Об этом говорится в статье в журнале Frontiers in Physiology, опубликованной 18 июля. По словам медиков, красное вино содержит вещество ресвератрол, которое защищает мускулы млекопитающих при низком уровне гравитации.

Исследователи указали, что, если человек проживет всего три недели в космосе, объем мускулов в его голенях сократится на треть. Однако с этим можно бороться при помощи диеты, включающей красное вино и кожуру винограда.

Ученые выяснили, что ресвератрол замедляет деградацию мускулов и многие другие негативные эффекты, связанные с развитием диабета второго типа. Схожие проблемы испытывает экипаж Международной космической станции (МКС).

Российские и американские ученые из Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна проанализировали данные о здоровье 301 астронавта и 117 космонавтов.

В результате исследования специалисты пришли к выводу, что смертность от рака и сердечно-сосудистых заболеваний у пилотов не связана с повышенными дозами радиации, которые эти люди получают во время полетов в космос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве завершился эксперимент по имитации полета на Луну
Российские ученые улучшат «жилищные условия» мух в космосе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017